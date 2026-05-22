En medio de negociación de Sebastián Marset con EEUU, miembros del PCC intentaron atentar contra socio del narcotraficante preso en Paraguay

En medio de una posible negociación entre Sebastián Marset y el equipo fiscal del Distrito Este de Virginia (Estados Unidos), un grupo de siete presos vinculados al Primer Comando Capital (PCC) intentaron atentar contra el socio del narcotraficante uruguayo Miguel Ángel Insfrán, alias "Tío Rico" , que está recluido en una cárcel de Paraguay .

Medios paraguayos informaron en las últimas horas de este episodio, que se dio en la cárcel de Minga Guazú , una cárcel ubicada a pocos kilómetros de Ciudad del Este. El atentado, agregaron los medios locales, no tuvo éxito porque "Tío Rico" estaba fuera de la celda, en una videollamada.

Luego de conocida la noticia, el Ministerio de Justicia de Paraguay, liderado por Rodrigo Nicora, emitió un comunicado en redes sociales donde aseguró que "los sistemas de control y seguridd penitenciaria funcionaron de manera eficaz , permitiendo detectar, verificar y neutralizar preventivamente la situación, conforme a los protocolos establecidos".

COMUNICADO El Ministerio de Justicia informa que, en relación a versiones difundidas sobre un supuesto intento de atentado en el Centro Penitenciario de Minga Guazú que involucraría al interno Miguel Ángel Insfrán, los sistemas de control y seguridad penitenciaria funcionaron… pic.twitter.com/13cyZutIy7

El ministerio agregó que las personas involucradas en el intento de atentado fueron trasladadas a otro centro penitenciario , al tiempo que se informó a la Justicia.

Insfrán había sido detenido en 2023 en Río de Janeiro. Era buscado por las autoridades paraguayas, luego de ser identificado, junto a Marset, como una pieza clave de la red de narcotráfico y lavado de activos del narcotraficante uruguayo, en el marco de la operación A Ultranza.

Marset se alió con Insfrán (líder de otra organización del tráfico y lavado paraguayo) y ambos se convirtieron en cabecillas de un grupo internacional dedicado al tráfico de drogas y lavado de dinero, acciones en las que involucraron a gran parte de sus familias y las de sus parejas.

"Tío Rico" está imputado, a la espera de que se inicie un juicio oral y público en su contra.