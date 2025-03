Pericia al conductor de Cutcsa dice que es inimputable: los escenarios que plantea el caso penal

Según contaron a El Observador participantes del encuentro, la fiscal Fleitas y los abogados hablaron sobre la pericia que se le hizo al conductor del ómnibus por parte de peritos forenses que determinó que en ese momento el chofer "no era capaz de entender y autodeterminarse", lo que lo convierte en inimputable.

En la reunión con Fleitas, la fiscal mencionó que los delitos que se indagan en el expediente que son lesiones graves y personales admiten el proceso abreviado y dentro de ese tipo de proceso se puede llegar a un acuerdo reparatorio a las víctimas. Pero también puede pasar que una de las víctimas se niegue a acordar una inmdenización y prefiere que el chofer sea imputado, aunque según el resultado de la única pericia que existe hoy en la carpeta, no podrá ser formalizada la investigación.

En ese sentido, se habló de que en las próximas semanas los abogados se reúnan individualmente con el abogado de Cutcsa y el chofer Andrés Scavarelli, que estuvo presente en la reunión, para buscar un acuerdo económico. Las reuniones se realizarían en la sede de Fiscalía y con la presencia de la fiscal, dijeron los abogados.

La única pericia que figura en la carpeta indica que como consecuencia de la medicación que había consumido ese día el conductor "no era capaz de entender y autodeterminarse" por lo que aunque estaba con los ojos abiertos y respondía no esta consciente de sus actos.

Agregaron que volverán a reunirse con la fiscal el 23 de abril para que le comuniquen cuál es la salida que le quieren dar al caso y si las víctimas quieren ir por la vía del acuerdo reparatorio o no.

Según se informó en la reunión, hay pasajeros que aún no tienen los informes médicos definitivos por lo que no se conoce la gravedad de las lesiones que sufrieron.

Algunos abogados ya alcanzaron acuerdos reparatorios con Cutcsa, entre ellos el representante de la familia de la mujer que falleció días después del choque. Otros ya estaban negociando con la empresa, y algunos no habían recibido ningún ofrecimiento.

Las críticas al anterior fiscal del caso Cutcsa y a la pericia al chofer

En rueda de prensa, convocada por los abogados, uno de ellos, Diego Moreno, reveló que durante el desarrollo de la investigación han enviado "más de 30 pedidos de pericias y el fiscal anterior no respondió a ninguna".

"No solo que no se pronunció, directamente no dio respuesta ni contestó a los mails", añadió.

"Los abogados defensores solicitamos a la fiscal y le planteamos que esto se había paralizado por cinco meses y que se habían planteado un montón de pruebas a las que no se les hizo lugar", explicó.

Otro de los abogados del caso, Rafael Silva, se mostró también crítico en rueda de prensa con el anterior fiscal ya que en los seis meses de investigación "en relación al ejercicio del derecho de las víctimas, no pasó nada".

"La doctora se puso en el medio para lograr hacer sus máximos oficios a los efectos de poder, ejercitar por parte de la empresa y de las víctimas las diferencias que tenemos en otros planos, a ver si eso puede ayudar a que se le encuentre una solución global a este punto", aseveró.

Por otra parte, Moreno expuso que entiende que la pericia que se realizó al ómnibus "no se ajusta a la realidad". "Solicitamos que los peritos vengan a defender lo que firmaron porque entendemos que es imposible que puedan defender que el chofer tuvo cansancio y somnolencia y que no pudo tomar control del ómnibus", dijo.