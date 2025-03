Accidente de ómnibus de Cutcsa en Pocitos: abogado tiene "dudas" sobre examen psicológico al chofer y pide que citen a los peritos

ACCIDENTE CUTCSA Abogado de víctima del siniestro de Cutcsa dijo que el chofer "no estaba en condiciones de conducir" y dio detalles sobre "patologías"

Por otra parte, Silva también solicitó a Morales que "intime" a la intendencia de Montevideo a entregar el expediente de una investigación sobre la expedición de la libreta de conducir profesional y el carnet de salud del chofer.

Esta investigación fue solicitada por el propio abogado al gobierno departamental, pero desde la comuna aclararon que los datos son reservados, por lo que debe pedir los resultados a través de Fiscalía.

¿Cuáles fueron los resultados de la pericia psiquiátrica al chofer del ómnibus de Cutcsa?

Los peritos determinaron que el conductor estaba en un marcado estado de "fatiga y somnolencia". Aunque pudo realizar tareas básicas como cobrar boletos y detenerse para la subida y bajada de pasajeros, al final del trayecto no logró salir del estado de somnolencia para alcanzar una vigilia plena, lo que provocó el accidente.

En un lapso de diez días, el hombre aportó tres versiones contradictorias: inicialmente, mencionó fallas en los frenos del autobús. Días después afirmó no recordar el trayecto entre Ciudad Vieja y el lugar del accidente, y finalmente, dijo no tener memoria de los últimos minutos antes del impacto. Siempre sostuvo, en cambio, que no tuvo intenciones suicidas.

Incluso, el fiscal Morales preguntó a los peritos si era posible que no recordara nada de las tres horas previas y los peritos le respondieron que aunque sí era posible, les sorprendió que cambiara tres veces su versión.

Además, la pericia indica que el chofer padece desde los 14 años el síndrome de Klinefelter, que afecta la movilidad, y su capacidad de discernimiento.

También se constató que consumía "mucha medicación" por distintas enfermedades, pero según los especialistas ninguno de los medicamentos que tomaba el conductor afectó su capacidad para manejar el ómnibus. Tampoco tenía drogas ni alcohol en sangre.

También se verificó en su historial médico que cinco años atrás consultó a un neurólogo por “temblores distales de manos” y le diagnosticaron un “temblor esencial”.