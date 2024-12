Presidente de Cutcsa sobre el conductor que se accidentó en Pocitos: "Está apartado del cargo hasta que tenga la libreta"

CUTCSA Chofer de Cutcsa que se accidentó en Pocitos declaró en Fiscalía: no recuerda lo que pasó y no podrá salir del país

"Cutcsa está por su lado con la parte civil, con las disposiciones de colaboración como hace siempre, y por el otro lado estamos a la espera de que la Justicia dictamine lo que tenga que dictaminar", afirmó Salgado.

Consultado si el chofer estaba "apartado" de su cargo, el presidente de la empresa respondió: "Está apartado del cargo hasta que tenga la libreta, no tiene la libreta de conducir hoy, la intendencia no la tiene. Por lo tanto, no va a trabajar hasta que no esté en condiciones".

Los periodistas entonces le preguntaron si solo hacía falta la libreta para que volviera a trabajar. Salgado argumentó que para la libreta de conducir ya estaban establecidos "una serie de estudios", pero que se harían "otros".

E insistió, como hizo desde que se produjo el accidente, que los conductores tienen una serie de "estudios y pruebas" al ser contratados.

"Tenemos todo un sistema para conducir, es un simulador donde hacen todas las pruebas, un centro de recursos humanos con psicólogos, tenemos dentro de lo que debe tenerse un sector de contención laboral que por muchos temas actúa", explicó.

Consultado sobre la posibilidad de que el conductor sea derivado en otro cargo dentro de la empresa, Salgado respondió que, en este momento, las autoridades no estaban manejando "ningún otro tipo de posibilidad" que no fuera la conducción.