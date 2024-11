¿Cómo sigue el caso del accidente de Cutcsa en la playa de Pocitos tras la declaración del chofer?

Aún sin los resultados de las pericias mecánicas al coche, algunos abogados de distintos pasajeros afectados afirmaron a El Observador que la declaración del chofer confirma sus hipótesis de que un problema de salud desencadenó el accidente, y entienden que incurrió en un delito de homicidio culposo o culpable. Si el fiscal Morales entiende que fue responsable de este cargo, el caso deberá pasar a una Fiscalía de Homicidios.

Los defensores de las víctimas también apuntan contra Cutcsa, al que ven como responsable civil del caso. Para los juristas la empresa tiene una responsabilidad contractual de que sus pasajeros lleguen a destino en las mismas condiciones en las que subieron.

Las posturas de los abogados sobre la responsabilidad del conductor

Leonardo Narancio, abogado de la familia de la pasajera que falleció días después del accidente, dijo a El Observador que está convencido en que el chofer será formalizado por su responsabilidad en el choque luego de conocer su declaración. "Es lo mismo que dijo en Prefectura, no cambia nada. La persona tiene derecho a no inculparse. Estoy convencido en que va a terminar con una formalización, distinto hubiese sido si decía 'esto pasó por algo más'", explicó.

De todas formas, aclaró que el fiscal Morales deberá analizar tanto la declaración como los resultados de las pericias y los informes sobre el funcionamiento del auto para definir si pasa el caso a la Fiscalía de Homicidios.

El abogado Javier Riffaud, defensor de una de las víctimas, afirmó por su parte que la declaración del chofer "confirma" lo que han "mantenido" como principal hipótesis: "Tuvo una especie de brote psicótico, una situación por la que se separó de la realidad".

A Riffaud y su equipo hay tres cosas que "llamaron la atención": "El hombre pudo haber frenado. Mi clienta dice que ya desde la calle San José presentaba alguna dificultad, no frenaba en las paradas. Tampoco realizó una maniobra de esquive. Y es raro que un conductor de esa experiencia, en el momento, se saque el cinturón".

Por esto, para el abogado "la pericia psiquiátrica" al chofer "será más importante que la mecánica" al ómnibus. El defensor pedirá además la historia clínica del hombre para constatar si tuvo "algún antecedente de salud", y su historial como conductor para saber si ya participó de otros accidentes.

Gumer Pérez, abogado de un pasajero que fue operado de la columna tras el choque, expresó que la declaración afirma su teoría de que "la falla proviene de Cutcsa", tanto "por un error técnico o por un error humano", debido a la falta de control de la salud del conductor. Aún con la falta de pericias, para el defensor "la memoria selectiva hace más sospechoso el caso".

Para Pérez el conductor puede ser formalizado por un delito de "homicidio culpable" en concurrencia con "un delito de lesiones graves" por las heridas a su cliente, que quedó con secuelas al caminar, y otro cargo por "estrago", delito que condena a quien "pusiere en peligro la seguridad de las personas o bienes de los demás, o lesionare tales derechos, por el empleo de medios o agentes poderosos de destrucción".

Rafael Silva, defensor de seis de las víctimas, declaró que la versión del chofer no cambia en nada la investigación. Por otra parte, criticó que ningún abogado fue citado a la audiencia en la que se le tomó declaración al conductor, lo que entiende es una "limitación al ejercicio de los derechos de la víctima". "Si no me notificas de una audiencia me limitas la posibilidad de ser escuchado ente el tribunal", detalló.

Narancio también cuestionó la falta de citación a la audiencia, y afirmó que el nuevo Código Penal marca que la defensa debe tener acceso a la investigación "desde el minuto cero". No obstante, cree que el fiscal quiso tener una "conversación privada" para analizar si el accionar del chofer fue "culposo o intencional" y pasar, en caso de lo segundo, el caso a Homicidios.

La demanda civil a Cutcsa en el horizonte

Narancio adelantó que en los próximos días presentará un reclamo civil a Cutcsa para que la empresa indemnice a la familia de la pasajera fallecida. Según el abogado, la empresa tiene una "relación contractual" con sus pasajeros a través del boleto, con el que se comprometen a que sus clientes "lleguen en las mismas condiciones en las que subieron".

Pérez concordó en que la "responsabilidad objetiva" del caso es de Cutcsa "bajo todo punto de vista", y detalló que la relación contractual marca una "obligación de resultados", en la que el cliente paga para que la empresa cumpla un cometido que se debe cumplir.

Narancio indicó que la única forma en la que Cutcsa puede demostrar que no tiene la culpa es por "un motivo de fuerza mayor", pero sostuvo que la empresa "no tiene chance", porque incluso en la causa médica "la compañía tiene la responsabilidad ante un posible arranque o brote del conductor".

Riffaud compartió la obligación de Cutcsa de controlar "la salud física y mental" de sus choferes y agregó que, según distintos testimonios, el conductor implicado tenía una "excesiva carga" laboral que la compañía no regulaba: "El día del accidente hizo doble turno. Testigos nos dicen que dormía dos horas y seguía".

Si la empresa no reconoce su responsabilidad civil en el accidente en primera instancia, Narancio afirmó que llevará el caso a juicio.

Por su parte, Pérez afirmó que la primera prioridad de su defensa era la salud de su cliente. Luego está la causa penal, para la que continúan recolectando evidencias, y recién después de que la investigación por esta vía avance llegarán a la instancia civil contra Cutcsa.

El mismo camino tomará Rafael Silva, quien afirmó que la demanda civil por el momento "no es prioridad".