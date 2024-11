Accidente de Cutcsa: Fiscalía no descarta accionar "culposo o doloso" del chofer porque todavía faltan pericias

La Fiscalía General de la Nación no descarta, hasta el momento, la hipótesis de que chofer que protagonizó el accidente de Cutcsa que terminó en la playa de Pocitos no haya tenido un accionar " culposo o doloso ".

Esto, según Fiscalía, no es posible de descartar porque todavía no están todos los resultados de las pericias solicitadas por el fiscal Leonardo Morales , quien le hizo llegar a los abogados de las víctimas un resumen del caso , donde enumera las acciones tomadas, informó en primera instancia Montevideo Portal.

Además, se incautó, "previa autorización judicial" el teléfono del conductor, en el que ya se realizaron la extracción de los datos, restando analizar la información.

El fiscal pidió que un médico forense haga exámenes a todos los heridos. Algunos exámenes ya están disponibles, mientras que otros se están realizando.

En cuanto a las pericias del ómnibus, estas ya fueron requeridas a Prefectura y Policía Científica, aunque aclaran que los resultados pueden "demorar algunos días y podría ser necesaria una ampliación".

Es por ello que desde la Fiscalía, al no contar con los resultados de las pericias y otras pruebas relevantes, es que no descartan "las hipótesis de si fue un accionar culposo o doloso" o no y dependiendo de ellos (los resultados), se deja abierto que el caso pase a la dependencia de otra Fiscalía.

El accidente del 26 de octubre ocurrió sobre las 7:26 horas, cuando el ómnibus de la línea 121 de la empresa Cutcsa circulaba por Avenida Brasil y, según evidencian videos de episodio, venía a contramano por esa avenida.

Si bien aún no se han determinado las causas, el vehículo siguió de largo en el cruce, atravesó el bajo muro de contención de la Rambla, y siguió por la arena hasta terminar sobre la orilla. Las circunstancias que llevaron al siniestro todavía están siendo investigadas.