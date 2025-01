Abogado de víctima del siniestro de Cutcsa dijo que el chofer "no estaba en condiciones de conducir" y dio detalles sobre "patologías"

"Evidentemente no estaba en condiciones de conducir. No entiendo como una empresa de la categoría de Cutcsa, que traslada más de 650 mil pasajeros montevideanos por día, podía tener dentro de sus cuadros funcionales una persona que posee estas características , poniendo en riesgo a toda la población, que es rehén de una situación como esta", dijo.

El abogado entiende que hay dos tipos de responsabilidades. Por un lado una responsabilidad civil –por el lado de la empresa– y por el otro, la penal, por el conductor del vehículo.

"Hay un delito de lesiones y hay un delito de homicidio. Acá hay un homicidio culposo, pero hay un homicidio al fin. Hay una persona que iba en el colectivo, que perdió la vida. Y hay 14 heridos como consecuencia de la maniobra que el señor realizó", explicó.

Además de la pericia oficial, el abogado está trabajando en producir su propia prueba, con un legajo que contiene la información de peritos contratados.

"Acá no hubo fallas mecánicas. No falló la cámara de frenos. No falló la caja de cambios. Eso lo demuestran las propias pericias, realizadas por Policía Científica. No hubo una alteración del punto de vista mecánico del colectivo. Fue factor humano, fue una falla humana. El señor conductor del vehículo, por toda la patología que padecía, sufrió esto y causó el desastre que causó", finalizó