Rapiña millonaria en Colón: cuatro delincuentes con armas largas robaron la remesa de un cambio

Cuatro delincuentes rapiñaron este martes en la mañana la remesa de un cambio del barrio Colón de Montevideo.
Según informó Telemundo y confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador, el robo ocurrió minutos antes del mediodía, cuando los ladrones abordaron a dos trabajadores -de 64 y 47 años- que se trasladaban en una camioneta por Eduardo Raiz y 19 de Junio, a tres cuadras del comercio ubicado en las avenidas Garzón y Lezica.
Los ladrones se movilizaban en una camioneta blanca. Tres de ellos se bajaron y, vestidos de negro y encapuchados, amenazaron con armas largas a los trabajadores.
Los hicieron bajar del vehículo, los redujeron en el piso y los golpearon con la culata de las armas. Ninguno sufrió heridas de gravedad.
Luego, les hurtaron dos bolsos con dinero. En uno había $1.300.000 y en el otro $30.000. También se llevaron una pistola 9 milímetros que portaba uno de los trabajadores y ambos celulares.
Los delincuentes fugaron en la camioneta y al momento no hay personas detenidas. En el lugar trabajó personal de Policía Científica. El caso está en manos del fiscal Fernando Romano.