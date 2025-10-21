Dólar
Compra 38,60 Venta 41,10

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
27°C
cielo claro
Miércoles:
Mín  16°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICIALES

Rapiña millonaria en Colón: cuatro delincuentes con armas largas robaron la remesa de un cambio

El robo ocurrió minutos antes del mediodía a pocas cuadras del comercio

21 de octubre 2025 - 16:11hs
Policía
Foto: Gastón Britos/FocoUy
help

Cuatro delincuentes rapiñaron este martes en la mañana la remesa de un cambio del barrio Colón de Montevideo.

Según informó Telemundo y confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador, el robo ocurrió minutos antes del mediodía, cuando los ladrones abordaron a dos trabajadores -de 64 y 47 años- que se trasladaban en una camioneta por Eduardo Raiz y 19 de Junio, a tres cuadras del comercio ubicado en las avenidas Garzón y Lezica.

Los ladrones se movilizaban en una camioneta blanca. Tres de ellos se bajaron y, vestidos de negro y encapuchados, amenazaron con armas largas a los trabajadores.

Más noticias
Rapiña en local de Colón
RAPIÑA

Rapiña a local de telefonía celular en Colón: delincuentes entraron al lugar vestidos como policía y obrero

Casquillo de bala.
HOMICIDIOS

La ley de "ojo por ojo" se impuso en un rincón al centro de Uruguay: Durazno es el departamento con mayor tasa de violencia letal en 2025

Los hicieron bajar del vehículo, los redujeron en el piso y los golpearon con la culata de las armas. Ninguno sufrió heridas de gravedad.

Luego, les hurtaron dos bolsos con dinero. En uno había $1.300.000 y en el otro $30.000. También se llevaron una pistola 9 milímetros que portaba uno de los trabajadores y ambos celulares.

Los delincuentes fugaron en la camioneta y al momento no hay personas detenidas. En el lugar trabajó personal de Policía Científica. El caso está en manos del fiscal Fernando Romano.

Temas:

Rapiña Colón policiales

Seguí leyendo

Las más leídas

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación
TARIFAS PÚBLICAS

Descuento de UTE para jubilados y estudiantes: cómo acceder y cómo conservar la bonificación

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça
MÚSICA

El carnaval uruguayo se despide de una de sus voces icónicas: murió Idahy Pastor, cantante de Bafo da Onça

Jackie Rodríguez Stratta falleció a los 75 años
LUTO

Murió el periodista y crítico de cine Jackie Rodríguez Stratta, la voz del séptimo arte en Uruguay

Alfredo Jaureguiverry, presidente de Cerro
FÚTBOL URUGUAYO

"El dinero me lo prestan para que no juegue en el Tróccoli": Jaureguiverry le respondió a Ruglio por la deuda que, según Peñarol, Cerro tiene con los aurinegros desde 2024

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos