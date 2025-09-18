Dólar
RAPIÑA

Rapiña a local de telefonía celular en Colón: delincuentes entraron al lugar vestidos como policía y obrero

El local donde ocurrió la rapiña está situado en la esquina de Avenida Eugenio Garzón y Lázaro Carnott

18 de septiembre 2025 - 12:45hs
Rapiña en local de Colón

Rapiña en local de Colón

Captura de video de Subrayado (Canal 10)

En la mañana de este jueves, un local dedicado a venta y reparación de telefonía celular en el barrio Colón fue rapiñado por dos delincuentes, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El robo ocurrió en el local situado en Avenida Eugenio Garzón y Lázaro Carnott.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), uno de los delincuentes entró al local vestido como policía, mientras que el otro lo hizo como obrero de UTE. Uno de ellos tenía un arma con la que amenazaron a los empleados.

Tras esto, los obligaron a dirigirse hacia el fondo del local, donde los asaltantes las ataron con corbatas.

Una de las empleadas relató al consignado medio que uno de los delincuentes le comentó que estaba "trabajando" igual que ella.

Los rapiñeros, que aún permanecen prófugos, se apoderaron de varios celulares, alrededor de 20, y de las pertenencias personales de las víctimas, quienes resultaron ilesas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Dirección de Investigaciones de Zona 4, Policía Científica y personal de la seccional 21.

Rapiña Barrio Colón Montevideo delincuentes

