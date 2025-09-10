Nuevo robo piraña en farmacia del Montevideo Shopping: es la segunda vez en dos meses

Un grupo de delincuentes perpetró un robo piraña en una farmacia ubicada en el Montevideo Shopping, confirmaron fuentes policiales a El Observador. Se trata del mismo local que en junio fue asaltado mediante la misma modalidad por varios jóvenes en moto.
De acuerdo al parte oficial al que tuvo acceso El Observador, el robo ocurrió en la madrugada de este miércoles, en la farmacia ubicada en Luis Alberto de Herrera y Pablo Galarza, en el Montevideo Shopping.
Los autores del crimen llegaron al lugar en cinco motos, entraron al local y se llevaron entre 50 y 70 perfumes. Además, provocaron diversos daños en el lugar.
Las cámaras de videovigilancia del local captaron lo sucedido. En ellas se ve el ingreso de los delincuentes al establecimiento y el uso de martillos para romper las vidrieras, que luego abandonaron allí.
El robo piraña de junio
El lunes 9 de junio, también en la madrugada, varios delincuentes realizaron un robo piraña en la farmacia ubicada en el Montevideo Shopping.
Los delincuentes llegaron en varias motos al shopping, al que ingresaron a través de uno de sus estacionamientos.
Allí, rompieron un blindex a pedradas para meterse al interior del centro comercial y abordaron una farmacia, de la que se llevaron varios perfumes.
En su huida, los implicados dejaron atrás una moto y varios perfumes que se les cayeron.
En las horas siguientes la Policía detuvo a dos de los delincuentes que robaron la farmacia. Se trataba de un menor de 17 años y un joven de 20 que tenía una requisitoria pendiente.
Los implicados estaban escapando a alta velocidad en una de las motos cuando fueron vistos por un patrullero en las calles Larravide y Cabrera, en el barrio La Unión, y comenzaron a ser perseguidos.
Finalmente, los oficiales detuvieron al birrodado en José Castro y Emilio Castelar, por Malvín Norte. Llevaban los perfumes en una mochila de Pedidos Ya.