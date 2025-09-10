Nuevo robo piraña en farmacia del Montevideo Shopping: es la segunda vez en dos meses

Un grupo de delincuentes perpetró un robo piraña en una farmacia ubicada en el Montevideo Shopping , confirmaron fuentes policiales a El Observador. Se trata del mismo local que en junio fue asaltado mediante la misma modalidad por varios jóvenes en moto .

De acuerdo al parte oficial al que tuvo acceso El Observador, el robo ocurrió en la madrugada de este miércoles , en la farmacia ubicada en Luis Alberto de Herrera y Pablo Galarza , en el Montevideo Shopping.

Los autores del crimen llegaron al lugar en cinco motos, entraron al local y se llevaron entre 50 y 70 perfumes . Además, provocaron diversos daños en el lugar.

Las cámaras de videovigilancia del local captaron lo sucedido. En ellas se ve el ingreso de los delincuentes al establecimiento y el uso de martillos para romper las vidrieras, que luego abandonaron allí .

El robo piraña de junio

El lunes 9 de junio, también en la madrugada, varios delincuentes realizaron un robo piraña en la farmacia ubicada en el Montevideo Shopping.

Los delincuentes llegaron en varias motos al shopping, al que ingresaron a través de uno de sus estacionamientos.

Allí, rompieron un blindex a pedradas para meterse al interior del centro comercial y abordaron una farmacia, de la que se llevaron varios perfumes.

En su huida, los implicados dejaron atrás una moto y varios perfumes que se les cayeron.

En las horas siguientes la Policía detuvo a dos de los delincuentes que robaron la farmacia. Se trataba de un menor de 17 años y un joven de 20 que tenía una requisitoria pendiente.

Los implicados estaban escapando a alta velocidad en una de las motos cuando fueron vistos por un patrullero en las calles Larravide y Cabrera, en el barrio La Unión, y comenzaron a ser perseguidos.

Finalmente, los oficiales detuvieron al birrodado en José Castro y Emilio Castelar, por Malvín Norte. Llevaban los perfumes en una mochila de Pedidos Ya.