/ Nacional / CANELONES

Presunta violación en Paso Carrasco: tres militares detenidos por abusar de una joven de 19 años en un descampado

La joven fue trasladada a un centro médico local para ser atendida y luego fue derivada al Hospital Pereira Rossell

10 de septiembre 2025 - 12:09hs
Militares, militar, ministerio de defensa.
Foto: Leonardo Carreño

La Fiscalía y los ministerio del Interior y de Defensa investigan a un grupo de militares por la presunta violación de una joven de 19 años en un descampado de la localidad de Paso Carrasco (Canelones), confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), en horas de la madrugada de este miércoles, un hombre alteró a la Policía al escuchar varios gritos de una mujer pidiendo ayuda en el polideportivo de Paso Carrasco.

Hasta allí concurrió personal policial, quienes encontraron en un descampado a tres hombres que estaban violando a una mujer de 19 años.

Al avistar la situación, los oficiales rápidamente alejaron a los hombres de la víctima y los arrestaron. Desde el Ejército confirmaron a El Observador que los tres implicados en el caso se encuentran detenidos.

La joven, en tanto, se desmayó y fue posteriormente trasladada a un centro médico local para ser atendida. Luego, fue derivada al Hospital Pereira Rossell.

Según el consignado medio, los autores de la presunta violación serían tres militares de 22, 23 y 26 años, quienes no estaban uniformados.

El caso está en manos del Fiscal Letrado Departamental de Ciudad de la Costa de 1º Turno, Fernando Valerio, y también está siendo investigado por el Ministerio del Interior y el de Defensa.

Fuentes de la secretaría de Estado que encabeza la ministra Sandra Lazo dijeron a El Observador que, de momento, no darán declaraciones oficiales al respecto, pero confirmaron que llevan adelante una investigación.

violación Paso Carrasco Ministerio del Interior joven Justicia

