/ Nacional / ACCIDENTE

Accidente múltiple en Punta Gorda dejó a tres personas heridas; una gata recién operada iba en uno de los autos y se escapó

El siniestro ocurrió este miércoles en la intersección de la rambla de Punta Gorda y la calle San Nicolás

10 de septiembre 2025 - 14:36hs
Accidente múltiple en Punta Gorda

Accidente múltiple en Punta Gorda

Capturas de video de Telenoche (Canal 4)

Este miércoles ocurrió un accidente de tránsito entre tres vehículos en la intersección de la rambla de Punta Gorda y calle San Nicolás, según informó Montevideo Tránsito en su cuenta de X.

En el siniestro, tres mujeres resultaron heridas y una gata se escapó del lugar, según informó Telenoche (Canal 4).

Una mujer estaba circulando rumbo al este en su auto cuando, al intentar cambiar de carril, chocó contra una camioneta y luego, producto del impacto, embistió a un auto de su senda.

Las lesionadas fueron las dos conductoras de los autos y una mujer que estaba como acompañante en la camioneta.

La mujer que inició el siniestro viajaba con una gata recién operada, la que escapó del lugar. Al menos dos de los vehículos involucrados quedaron con importantes daños.

Una vecina de la zona, Karen Rocha, manifestó en diálogo con el consignado medio su molestia por la falta de medidas para prevenir los accidentes en el lugar.

"Es una vergüenza. La Intendencia de Montevideo no hace nada", criticó la mujer, quien exigió la instalación de un semáforo.

