El Observador / Fútbol Internacional / ELIMINATORIAS

Chile vs Uruguay EN VIVO: los dirigidos por Marcelo Bielsa están prontos para salir del hotel hacia el estadio para jugar por las Eliminatorias

Seguí aquí EN VIVO toda la previa y los detalles del partido Chile vs Uruguay, el último de las Eliminatorias antes del Mundial 2026

9 de septiembre 2025 - 18:11hs
FOTO: AFP
Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

EN VIVO

La selección uruguaya visita este martes a Chile en el Estadio Nacional de Santiago desde la hora 20.30 en el marco de la ultima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, al que ya clasificó el jueves al golear a Perú 3-0 en el Centenario, mientras que su rival ya se encuentra eliminado del certamen.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Cómo inciden para el Mundial las tarjetas amarillas y rojas en la última fecha de Eliminatorias

En el caso de las tarjetas amarillas, las mismas no se acumulan para la fase final del torneo de Estados Unidos Canadá y México. Pero en caso de que en los celestes haya una tarjeta roja, ese o esos futbolistas, se perderán, al menos, el debut en el Mundial 2026.

El juvenil Pablo Alcoba viajó como invitado por Bielsa

El sparring de 16 años, Pablo Alcoba, quien juega en Albion, viajó con Uruguay invitado por Bielsa como uno más de la delegación.

Pablo Alcoba jugando con la selección uruguaya juvenil ante Brasil

El probable equipo de Uruguay

Marcelo Bielsa entrenó previo a la partida hacia Santiago de Chile con este equipo, que no fue confirmado: Santiago Mele; Nahitan Nández, Ronald Araujo, Sebastián Cáceres, Matías Viña; Manuel Ugarte, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur; Cristian Olivera, Darwin Núñez y Brian Rodríguez.

Marcelo Bielsa tendrá una cálida bienvenida

El público chileno no se olvida lo que hizo Marcelo Bielsa cuando dirigió a su selección, y más allá de que no ganó títulos, la dejó pronta para que fuera dos veces campeona de la Copa América en 2015 y 2016, por lo que la gente le brindará una cálida bienvenida.

Chile fue sancionado por FIFA y hoy el estadio estará con la mitad de su aforo

Como informó Referí en este link, Chile afrontará un castigo impuesto por FIFA por "discriminación y abuso racista" en el partido ante Argentina del 5 de junio pasado en el Estadio Nacional de Santiago.

Los tres que vuelven y los cuatro que ya no están con Uruguay

Para este partido vuelven Nahitan Nández, Darwin Núñez y Ronald Araujo, tras cumplir sus suspensiones, y no estarán Mathías Olivera, suspendido, y los tres liberados por Marcelo Bielsa, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Facundo Pellistri.

Uruguay Venezuela eliminatorias 2026 fecha 16/Ronald Araújo
Lo que dice la Inteligencia Artificial del partido entre Chile vs Uruguay

En este link se puede ver la versión de la Inteligencia Artificial de cómo saldrá el encuentro en Santiago.

Uruguay terminó la reactivación en el hotel de Santiago

Los celestes realizaron una reactivación física en el hotel de Santiago, previo a salir hacia el estadio.

Por dónde ver a la selección uruguaya en su despedida de las Eliminatorias

El partido será transmitido por cable y streaming.

En cable se verá por Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, DSports y todos los cables del interior.

En streaming la transmisión estará a cargo de AUFTV y se observará por AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC y AUFTV.

Anderson Daronco, de Brasil, será el árbitro del encuentro

El brasileño Anderson Daronco fue el juez designado para este compromiso.

El brasileño Anderson Daronco arbitró Uruguay-Perú
Comienza la cobertura del partido entre Chile vs Uruguay por Eliminatorias

Aquí se inicia la cobertura de Referí del último encuentro por las actuales Eliminatorias, entre Chile vs Uruguay.

