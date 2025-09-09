Chile vs Uruguay EN VIVO: los dirigidos por Marcelo Bielsa están prontos para salir del hotel hacia el estadio para jugar por las Eliminatorias

Live Blog Post

Por dónde ver a la selección uruguaya en su despedida de las Eliminatorias

El partido será transmitido por cable y streaming.

En cable se verá por Montecable, TCC, Nuevo Siglo, Multiseñal, Flow, DSports y todos los cables del interior.

En streaming la transmisión estará a cargo de AUFTV y se observará por AntelTV, DGO, Flow, NSNOW, Montecable GO, TCC y AUFTV.