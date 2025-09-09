Chile vs Uruguay EN VIVO: los dirigidos por Marcelo Bielsa están prontos para salir del hotel hacia el estadio para jugar por las Eliminatorias

La selección uruguaya visita este martes a Chile en el Estadio Nacional de Santiago desde la hora 20.30 en el marco de la ultima fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, al que ya clasificó el jueves al golear a Perú 3-0 en el Centenario, mientras que su rival ya se encuentra eliminado del certamen.
