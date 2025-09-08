Dólar
ELIMINATORIAS

¿Quién es el arquero de Chile que enfrentará Uruguay por Eliminatorias, Lawrence Vigouroux, quien le ganó el puesto a Brayan Cortés de Peñarol y que esperó 13 años su debut tras su primera convocatoria?

Se trata de un cambio radical en la roja con su nuevo técnico interino, quien no utiliza a Brayan Cortés, el arquero de Peñarol, y lo sustituye por este nuevo valor

8 de septiembre 2025 - 15:18hs
Lawrence Vigouroux es el nuevo golero de la selección chilena

Lawrence Vigouroux es el nuevo golero de la selección chilena

A 13 años de lo que fue su primera convocatoria oficial a selecciones chilenas, el arquero Lawrence Vigouroux pudo debutar con el elenco trasandino el pasado jueves contra Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, y estará este martes contra la selección uruguaya en Santiago.

Lawrence Ian Vigouroux Bonnick, nació en Londres, Inglaterra, el 19 de noviembre de 1993 y tiene nacionalidad inglesa y orígenes chilenos (por parte de su padre) y jamaicanos (por parte de su mamá).

La historia del nuevo arquero de Chile

Se formó como arquero en las canteras de Brentford de Inglaterra, para pasar posteriormente a Tottenham Hotspur, con el que firmó su primer contrato profesional en 2013. Su físico imponente –mide 1,94 m–, reflejos rápidos y personalidad fuerte, lo hicieron destacar desde joven.

Jugó en el equipo sub 21 de Liverpool de Inglaterra, justo cuando se fue Luis Suárez a Barcelona, y es hincha confeso de Colo Colo de Chile.

En ese mismo año 2013, fue parte de un combinado de Chile sub 20, aunque no jugó el Campeonato Sudamericano.

Pasó luego por Swindon Town, Waterford y por primera vez en Chile, jugó en Everton de Viña del Mar.

lawrence vigouroux
Rapinha de Brasil ante Lawrence Vigouroux de Chile por Eliminatorias&nbsp;

Rapinha de Brasil ante Lawrence Vigouroux de Chile por Eliminatorias

Volvió a Inglaterra, a jugar en la cuarta categoría del fútbol de ese país en Leyton Orient. En 2023 dio el salto a la Premier League al fichar por Burnley, aunque no llegó a debutar.

Actualmente juega ante Swansea City del Championship de Inglaterra (la Segunda división), en la que fue uno de los arqueros revelación de la campaña pasada.

Nicolás Córdova, técnico interino de la selección chilena, decidió no convocar a Brayan Cortés el arquero de Peñarol, quien asumió la portería de la roja en el proceso de Ricardo Gareca. Ante esto, le dio la oportunidad al segundo golero a Vigouroux, que ya fue titular contra Brasil y lo será este martes ante Uruguay.

Eliminatorias Brayan Cortés Uruguay Chile Ricardo Gareca

