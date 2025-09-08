Los proyectiles que tiraron desde la hinchada de Peñarol a la cancha del Campeón del Siglo y que llevó a una fuerte reacción de Maxi Olivera cuando festejaban el penal de Plaza; mirá los videos

Los proyectiles que tiraron desde la hinchada de Peñarol a la cancha

Peñarol quedó expuesto a castigos por el lanzamiento de proyectiles desde su hinchada al campo de juego en el partido ante Plaza Colonia del pasado sábado, en el que los mirasoles ganaron por 1-0 por el Torneo Clausura.

En los minutos finales, el partido tuvo un penal para la visita que fue fallado por Lucas Carrizo con un remate que pegó en el travesaño.

Increíblemente, mientras los jugadores carboneros celebraban el remate mal ejecutado que le permitía seguir arriba en el marcador, desde la hinchada, que estaba de espaldas al arco de Bryan Cortés, cayeron al menos dos proyectiles.

El primero de ellos pasó muy cerca de donde estaba el jugador de Plaza y a donde se acercaba Maxi Olivera, quien atinó a agacharse y luego le hizo un fuerte gesto a los hinchas para pedirles que no tiraran cosas.

Ese proyectil pudo apreciarse por la trasmisión de TV.

Luego se vio que inmediatamente fue lanzado otro objeto desde la hinchada al campo de juego.