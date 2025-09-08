Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Los proyectiles que tiraron desde la hinchada de Peñarol a la cancha del Campeón del Siglo y que llevó a una fuerte reacción de Maxi Olivera cuando festejaban el penal de Plaza; mirá los videos

Mientras los jugadores carboneros celebraban el remate mal ejecutado que le permitía seguir arriba en el marcador, cayeron al menos dos proyectiles; mirá los videos

8 de septiembre 2025 - 10:44hs

Los proyectiles que tiraron desde la hinchada de Peñarol a la cancha 

Peñarol quedó expuesto a castigos por el lanzamiento de proyectiles desde su hinchada al campo de juego en el partido ante Plaza Colonia del pasado sábado, en el que los mirasoles ganaron por 1-0 por el Torneo Clausura.

Los proyectiles que tiraron desde la hinchada de Peñarol a la cancha
Los proyectiles que tiraron desde la hinchada de Peñarol a la cancha

Los proyectiles que tiraron desde la hinchada de Peñarol a la cancha

Increíblemente, mientras los jugadores carboneros celebraban el remate mal ejecutado que le permitía seguir arriba en el marcador, desde la hinchada, que estaba de espaldas al arco de Bryan Cortés, cayeron al menos dos proyectiles.

Federico Magallanes en Fuego Sagrado
FÚTBOL URUGUAYO

"No comprendo por qué no se llena el Campeón del Siglo": el fuerte comentario del ex Peñarol Federico Magallanes en la previa del partido ante Plaza Colonia

Mina Bonino y Federcio Valverde en el Campeón del Siglo
PEÑAROL

"Peñarol es nuestra casa también": la respuesta de Mina Bonino a un hincha aurinegro que la cuestionó y por qué pudo haberse "quedado en casa comiendo bizcochos"

Proyectiles que tiraron desde la hinchada de Peñarol a la cancha

Proyectiles que tiraron desde la hinchada de Peñarol a la cancha

El primero de ellos pasó muy cerca de donde estaba el jugador de Plaza y a donde se acercaba Maxi Olivera, quien atinó a agacharse y luego le hizo un fuerte gesto a los hinchas para pedirles que no tiraran cosas.

Ese proyectil pudo apreciarse por la trasmisión de TV.

Luego se vio que inmediatamente fue lanzado otro objeto desde la hinchada al campo de juego.

Temas:

Peñarol Campeón del Siglo Maximiliano Olivera

Seguí leyendo

Las más leídas

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias
SELECCIÓN

Los cuatro jugadores de la selección uruguaya que desafectó Marcelo Bielsa previo a jugar con Chile por las Eliminatorias

Marcelo Bielsa y Enzo Sosa en los festejos de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

Marcelo Bielsa como pocas veces se vio: se subió al escenario en los festejos de los futbolistas de la selección uruguaya tras clasificar al Mundial 2026; mirá fotos y video

Maximiliano Gómez, Nicolás López y Diego Romero
TORNEO CLAUSURA

Nacional 3-0 Racing por el Torneo Clausura: doblete del Diente López y nuevo gol de Maxi Gómez para un nuevo triunfo tricolor

Luciano Rodríguez celebra un nuevo gol para Bahia que les dio un nuevo título en Brasil
BRASIL

Tras ser otra vez campeón con Bahia, el club está a punto de hacer la venta más grande de su historia con Luciano Rodríguez

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos