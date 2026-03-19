Más que máquinas en la Expoactiva: demostraciones de esquila, oficio tradicional, en el área ganadera

Hace varias décadas un esquilador podía cada día sacarle el vellón a decenas de ovinos . En el mejor de los casos superar el centenar. Los adelantos tecnológicos permiten que hoy alguien con destreza resuelva la esquila con 350 a 500 animales al día . Lo consiguen uruguayos contratados para trabajar en el exterior : representantes de un oficio presente en la Expoactiva .

Aldo Urchipía, presidente de la comisión directiva del Encuentro Nacional de Esquiladores , campeón nacional de esquila además y uno de los principales referentes en este oficio que tiene mucho de artesanal por lo meticuloso que es, aportó ese dato a El Observador.

Lo hizo en el área ganadera de la Expoactiva Nacional , la muestra de tecnología innovadora para el sector de los agronegocios que organiza la Asociación Rural de Soriano (ARS) , cuya edición 29 comenzó el miércoles 18 y se extenderá hasta el sábado 21 de marzo, en el campo que la rural posee sobre el km 255 de la ruta 2.

Todo lo que hay que saber sobre la Expoactiva Nacional que organiza la ARS

Allí, cada día, al atardecer, hay por primera vez demostraciones de esquila , con el objetivo de rendirle tributo a un oficio tradicional, clave para el progreso de la ovinocultura uruguaya, según destacó en el anuncio de la Expoactiva el presidente de la ARS, Jorge Andrés Rodríguez, productor que entre varios rubros trabaja con ovinos para producción de carne y lana.

Urchipía contó que ya se realizaron cuatro ediciones del Encuentro Nacional de Esquiladores.

La organización la emprende un grupo de entusiastas apasionados por la esquila, todos lo fueron o ejercen el oficio aún e integran familias tradicionales en esa faena campera, que requiere mucho esfuerzo y conocimiento, algo que en muchos casos se aprende en instituciones que enseñan a hacerlo del modo que corresponde en estos tiempo, pero en muchos es un trabajo rural heredado, preservado por familias.

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Encuentro Nacional de Esquiladores de 2027

La edición de 2027, la quinta, tiene fecha: 14 de febrero. Se hace siempre en el Parque Municipal de la localidad José Enrique Rodó, en Soriano, consecuencia de una idea original de un histórico esquilador, Waldemar Urchipía (primo de Aldo).

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Dos monumentos que homenajean al esquilador

En un rincón privilegiado del área ganadera de la Expoactiva, además de ver cómo se esquila, recibiendo las explicaciones del caso en algo útil para todo público, sobre todo para escolares y otros estudiantes, se exhiben dos piezas artesanales.

Su creador es el mercedario Pedro Lapido.

Utilizó grandes troncos de eucaliptus para la obra de las tijeras que se estrenó en 2025 y la del esquilador que se estrenó en febrero de 2026.

Ambas piezas están permanentemente en el mencionado parque municipal y por estos días se exhiben en la Expoactiva.

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Cuidar al producto, al animal y las herramientas

Aldo comentó que la esquila es un oficio que para el que lo conoce y ejerce es muy importante, se le toma mucho cariño, pese al sacrificio que demanda.

Es una actividad noble, necesaria para el animal y el productor que aprovecha la lana.

“El esquilador uruguayo es muy bueno, sabe sacar el vellón del mejor modo, en el tiempo más rápido posible, pero cuidando al animal, al producto que es la lana y a las herramientas, por eso lo vienen a buscar desde España, Estados Unidos, Chile, Argentina, Nueva Zelandia y varios países más”, señaló.

Como sucede con trabajadores agrícolas y ganaderos, en los tambos también por ejemplo, “el trabajador de la esquila tuvo que irse adaptando a nuevas herramientas y maneras de hacer las cosas, pero siempre respetando a los que nos enseñaron, por eso mismo fue se creó esta fiesta del esquilador, para reconocer al oficio y tener un momento en el año para pasarla bien todos juntos”, con una instancia en la que hay espectáculos, propuestas comerciales y gastronómicas, este año con una linda innovación: la participación de esquiladoras que llegaron desde el norte del país para mostrar sus habilidades.

“Para nosotros estar en la Expoactiva es algo precioso, nos gusta mucho, lo tomamos como un reconocimiento”, concluyó.

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Ir a la Expo Rural del Prado

En las actividades, porque es parte de la familia de la esquila y además tiene hoy la responsabilidad de ser el alcalde en el Municipio de Rodó, participó Héctor Urchipía, quien anunció como novedad que está el objetivo de llevar las piezas artesanales de la tijera y el esquilador a la Expo Rural del Prado, tal vez acompañar eso con demostraciones de esquila modera y tradicional.

Destacó, también, que para todos los del equipo organizador del Encuentro Nacional de Esquiladores difundir la actividad de cada febrero es muy importante, lo mismo que mostrar el oficio a las nuevas generaciones y entusiasmarlas, por lo cual otorgó especial relevancia a la participación en la Expoactiva, incluso esquilando, de un grupo de estudiantes de ciencias agrarias de la Colonia Manuel Victoria, ubicada próxima a Rodó.