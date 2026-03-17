Todo lo que hay que saber sobre la Expoactiva Nacional que organiza la ARS

Expoactiva Nacional: ámbito ideal para que los productores estén al tanto de innovaciones (también en genética vegetal).

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La Expoactiva Nacional se desarrolla en un campo que la ARS adquirió en 2022 con recursos propios y una asistencia financiera del Banco de la República (BROU). Invirtió US$ 1,5 millones. Tiene 100 hectáreas y lo estrenó en la edición de 2023. Está próximo al arroyo Bizcocho, cerca de Palmitas y a pocas decenas de kilómetros de Mercedes, Dolores y Rodó. El predio es lindero a la ruta 2 a la altura del km 253, pero el ingreso para vehículos está en el km 255, tomando a la derecha yendo desde el sur. Siempre hay personal de Policía Caminera ordenando el tránsito.

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Para ingresar al predio de exposiciones hay que utilizar invitaciones que conceden las empresas expositoras a sus clientes o adquirir la entrada en las boleterías del predio. La muestra se puede visitar de 9 a 19 horas. El precio de la entrada es $ 450 y los menores de 12 años, presentando la cédula de identidad, no pagan la entrada. Se estima que, dependiendo del estado del tiempo, visitan cada edición de la Expoactiva Nacional unas 30 mil personas.

¿Cuántas empresas participan?

Concurren unas 350 empresas del sector privado que exhiben productos, servicios y otras propuestas vinculadas a unas 750 marcas, importadas y nacionales. También hay una participación de expositores extranjeros. Además, concurren varios ministerios, entes del Estado, instituciones, cámaras, bancos y otros actores relacionados con el sector productivo, pero también hay propuestas de expositores no directamente vinculados al sector.

¿Dónde se puede ver la agenda de actividades?

En el sitio expoactiva.com.uy se puede observar el programa de conferencias y de las actividades adicionales en la zona estática y en la activa de maquinaria y ensayos de cultivos, riego y otros emprendimientos demostrativos.

¿Cuál es el eje temático para esta edición de 2026?

Para este año el equipo organizador seleccionó una frase, expresada a propósito en inglés, como eslogan distintivo: "Cultivate opportunities, connect with the world".

DSC_0103 Cosecha de maíz: acto inaugural de la zafra, en cada Expoactiva. Foto: Juan Samuelle

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¿Qué contenidos adicionales caracterizan a la 29a Expoactiva Nacional?

La primera actividad formal está programada para el día previo a la apertura de la muestra al público, desde la hora 10 del martes 17, el Congreso Nacional de Intendentes.

El acto inaugural se hará al mediodía del miércoles 18.

Con base en la mejora continua que hay en el predio de exposiones se podrá aprovechar un acceso remodelado para el público general.

Se premiará a las tecnologías innovadoras con base en la acción de un jurado integrado por la ARS, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios, la Universidad Tecnológica y la Asociación Uruguaya pro Siembra Directa.

Habrá demostraciones en la activa todos los días desde la hora 9:30 hasta las 17:30 con labores demostrativas en las siguientes áreas temáticas: pulverización, cosecha, siembra, riego, forrajeras, viales, drones y test drive.

Se anuncian espectáculos en el escenario lindero a la zona estática y a la de cultivos: el viernes 20 Chacho Ramos y Seba y su Banda y el sábado 21 Catherine Vergnes y Levantando Polvareda.

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Puntos de vista

"Venimos a reafirmar una convicción que tenemos, que aún en estos momentos desafiantes el agro uruguayo sigue mirando hacia adelante"

"Es el mayor encuentro del agro uruguayo en funcionamiento"

"Es un evento casi único en el mundo, organizado por productores, la organiza una gremial sin fines de lucro"

"El sector atraviesa un contexto exigente, la sequía vuelve a poner a prueba nuestros sistemas productivos y, al mismo tiempo, vivimos un escenario internacional con cambios importantes en los mercados y en la geopolítica que hacen cambiar las previsiones de cultivos y de costos muy rápidamente, hoy más que nunca estar en la Expoactiva da respuestas importantes"

"En 1992, cuando fue creada la Expoactiva, la idea era simple, pero potente, crear un espacio donde mostrar la tecnología y la maquinaria trabajando directamente en el campo"

Frases de Jorge Andrés Rodríguez, presidente de la ARS, en el acto de lanzamiento de la Expoactiva, el jueves 12 en el edificio 19 de Junio del BROU

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¿Cómo sigue la agenda de exposiciones?

Luego de la XXIX Expoactiva Nacional, realizada ya la III Agro en Punta Expo & Business (al inicio de febrero de este año), quedan en el calendario anual tres grandes exposiciones del sector: