Fratti en la Expoactiva Nacional: elogios, anuncios de asistencias y un rezongo del ministro

Una secuencia de elogios a la Expoactiva Nacional , anuncios relacionados con nuevas asistencias por el déficit hídrico y un rezongo con base en que siguen apareciendo problemas relacionados con el manejo del tema garrapata caracterizaron al discurso que Alfredo Fratti pronunció en el acto inaugural de la exposición que organiza la Asociación Rural de Soriano (ARS ).

Este miércoles 18 al mediodía, en medio del campo y rodeados de empresas públicas y privadas que exhiben tecnologías y servicios innovadores, también a pocos pasos de ensayos de cultivos, pasturas y con lotes de destacados animales, además de Fratti expusieron conceptos Jorge Andrés Rodríguez (presidente de la ARS); Yamandú Orsi (presidente de la República); Rafael Normey (presidente de la Federación Rural); y Guillermo Besozzi (Intendente de Soriano).

En el predio de exposiciones de la rural sorianense (km 255 de la ruta 2) el principal jerarca de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) informó –lo definió como una “primicia”– que quedó activa la herramienta del Sistema Nacional de Garantías (SIGA) para gestionar créditos relacionados con soluciones necesarias por la emergencia agropecuaria por déficit hídrico.

Todo lo que hay que saber sobre la Expoactiva Nacional que organiza la ARS

El SIGA, regulado por el Banco Central del Uruguay (BCU) y en funcionamiento desde su creación en 2009, garantiza solicitudes de crédito en todos los sectores de la actividad: el Estado es el garante ante los bancos de los créditos que tramitan las empresas.

“A partir de hoy queda instalado el SIGA, con cuatro años de plazo, 70% de apalancamiento en la garantía y, otra primicia, normalmente la comisión entraba entre el 2.5 y el 5,5 y en esta oportunidad la comisión que se va a cobrar por administrar y apalancar es el 0,6%... esto es inédito”, detalló.

Fratti mencionó que todo esto fue gestionado con Mario Piacenza, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND).

Recordó, además, que está vigente una reciente resolución del Banco Central del Uruguay (BCU) que autoriza a las entidades financieras, tanto al Banco República como a toda la banca privada, también a las cooperativas de crédito, a disponer de una prórroga de hasta 180 días sin que el tomador del servicio pierda su condición de buen pagador en caso que la posea, lo que definió como relevante porque perder esa categoría incide en el monto de los intereses.

Fratti señaló otra innovación ya instaurada, relacionada con el descuento de certificados en la DGI, para que el productor solucione problemas de iliquidez siendo que posee un capital adecuado, disponiendo de un mecanismo que le permitirá concretamente utilizar ese recurso para comprar gasoil.

El ministro mencionó que están disponibles los créditos de microfinanzas del Banco República, que a su vez brinda líneas especiales en las que el ministerio se hace cargo de la mayoría de los intereses, que también está funcionando el microcrédito en las respectivas comisiones locales con foco en los muy pequeños productores y que otra herramientas activa son los llamados fondos rotatorios, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural del MGAP.

Sobre el problema de las pocas o nulas lluvias en gran parte del territorio nacional en los últimos meses, Fratti contó que el gobierno ha estado monitoreando constantemente el escenario, con declaraciones progresivas de emergencia agropecuaria por déficit hídrico que al día de hoy abarcan a seccionales policiales de la totalidad de los departamentos del sur del Río Negro, con base en decisiones que se adoptan con criterios exclusivamente técnicos, tanto que uno de los departamentos menos considerado es Cerro Largo, curiosamente de donde procede el ministro, con seccionales añadidas recientemente, incluso de departamentos al otro lado del Río Negro.

DSC_0006 Expoactiva Nacional: Jorge Andrés Rodríguez (presidente de la Asociación Rural de Soriano); Yamandú Orsi (presidente de la República); Rafael Normey (presidente de la Federación Rural); Guillermo Besozzi (Intendente de Soriano); y Alfredo Fratti (ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca), en el acto inaugural de la exposición. Foto: Juan Samuelle

BROU, Campo Unido y obras en rutas de Soriano

Fratti elogió al Banco República que, incluso en diciembre, antes que el problema se agudizara, activó medidas de asistencia a productores.

También valoró el diálogo que existe, periódicamente, aún con discrepancias, con las gremiales agropecuarias nucleadas en Campo Unido.

En otro momento, tras recordar que fue un reclamo que recibió previo a la Expoactiva del año pasado, el de promover el uso de bitrenes para trasladar la producción, Fratti, con base en lo que le informó la ministra de Transporte y Obras Públicas (Lucía Etcheverry), anunció que están encaminados los proyectos ejecutivos del bypass de Dolores con obras en las rutas 96, 105 y 97, estando ya definido el financiamiento.

DSC_0045 Orsi en una cosechadora de maíz: acto simbólico para inaugurar la trilla de cultivo de verano en la Expoactiva Nacional. Foto: Juan Samuelle

DSC_0040 En la cabina de la cosechadora John Deere, en el acto inaugural de la cosecha de cultivos de verano, estuvieron junto al maquinista el presidente Orsi, el ministro Fratti y el presidente de la Asociación Rural de Soriano, Jorge Andrés Rodríguez. Foto: Juan Samuelle

Fratti y el drama de la garrapata

Otro momento destacado en el extenso discurso del ministro fue cuando aludió al tema de la garrapata, pocas horas después que se supo que nuevamente China rechazó una exportación de carne vacuna uruguaya por detectar residuos del garrapaticida fluazurón, adversidad que ya había sucedido y pone en riesgo a uno de los mercados principales que tiene Uruguay.

“Nos acaban de devolver otro contenedor y eso es responsabilidad de todos nosotros que estamos vinculados al sector agropecuario, que no hemos podido convencer a nuestros productores que esto es un perjuicio que nos va a alcanzar a todos y aún al que está en la ciudad también lo va a alcanzar, porque si nos cortan los mercados externos vamos a tener problemas”, afimó.

Fratti señaló que como estrategia de defensa ante las autoridades chinas se está argumentando que el problema surgió con un embarque de setiembre de 2025, previo a que el MGAP activara un paquete de medidas para evitar este problema.

El ministro aludió a medidas que se aplican cuando se puede demostrar que un ganado tiene residuo, aplicando suspensiones, pero “algunos abogados vinculados a algunas gremiales (…), nos meten un recurso, por lo tanto no podemos accionar, no podemos responder como deberíamos a los mercados que nos compran (…)”.

Independientemente del impacto de las multas que se puedan aplicar, instó a “que entre todos nos podemos ayudar en esto y convencer de que hay que respetar”.

Señaló que se trabaja en un octógono que esté en los productos veterinarios para que quede bien claro cómo proceder, pidió a todos los actores leer con atención (para saber los tiempos que deben pasar entre las aplicaciones y el despacho de los ganados), solicitó la colaboración de los profesionales veterinarios y comentó que se pidió a un laboratorio chino que venga a Uruguay para colaborar en alternativas de detección de residuos en carne y animales vivos.

También resaltó la importancia, en el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata, que es prioridad para el gobierno, de la gestión de dosificación ya a casi 6.000 vacunos con una vacuna desarrollada por investigadores del Instituto Pasteur, “un desarrollo nacional que no existe en la región y que nos tiene muy orgullosos del país al que pertenecemos y la inteligencia que estamos desarrollando”, lo que explica, remarcó, “por qué a veces hay que poner plata en la investigación”.

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La resiliencia de la Expoactiva de la ARS

En el inicio de su oratoria Fratti, entre otras consideraciones, felicitó a los organizadores de la Expoactiva.

Mencionó la palabra resiliencia y dijo que un buen ejemplo fue lo que pasó en el predio de exposiciones en las últimas horas, porque el temporal del martes tiró varias carpas y al otro día estaban todas nuevamente instaladas sin que nada se note.

Eso es, aludió, lo que pasa en el agro en momentos en los que el déficit hídrico castiga a la cosecha de cultivos de verano, pero los agricultores ya están pensando en las plantaciones de los cultivos de invierno: “La gracia está en caer y levantarse”, enfatizó y pidió un aplauso para los actores de la agricultura nacional y los directores de la exposición.

De eso de caerse y levantarse “ha dado muestras de sobra el sector agropecuario en la historia de nuestro país”, afirmó.

Sobre la Expoactiva, marcó que visitarla permite ver lo último en tecnología e imaginar el futuro, y contó a modo de ejemplo que hace muchos años en una de sus visitas a la muestra vio como innovación la demostración de un pico de mosquito que minimizaba la deriva del agroquímico aplicado en el cultivo, algo que “era un problema serio y se ha venido corrigiendo”.