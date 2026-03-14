Álvaro García a los directores de la Expoactiva: "Cuenten con el Banco República"

Expoactiva: en el lanzamiento los directores de la exposición de la ARS realizaron un obsequio a las autoridades del BROU.

"Cuenten con el Banco República", enfatizó el Cr. Álvaro García, presidente de la institución , dirigiéndose a los directivos de la Expoactiva Nacional , en el acto de lanzamiento de la edición 29 de la actividad que organiza la Asociación Rural de Soriano (ARS) .

Al inicio de su oratoria, en un panel conformado además por el presidente de la gremial sorianense, Jorge Andrés Rodríguez, y el intendente interino de Soriano, Fernando Carrasquera, el titular del "banco país" destacó que el BROU está conmemorando su 130° aniversario: "Son 130 años de relacionamiento directo con el sector y de protagonismo, diría yo, y de diálogo permanente".

Ese diálogo, añadió, "se tiene que ver reflejado en todas las instancias que existen a nivel nacional y en todo el país, actividades que tienen que ver con las diferentes áreas del sector agropecuario y la Expoactiva, a esta altura, pese a que es joven, ya es una actividad tradicional en Uruguay".

La edición 29 de la Expoactiva Nacional se realizará desde el miércoles 18 al sábado 21 de marzo, en el campo de exposiciones de la ARS, con acceso en el km 255 de la ruta 2 y un programa que se actualiza a diario en el sitio expoactiva.com.uy.

Dada la importancia que tiene la muestra de tecnología innovadora en funcionamiento, orientada básicamente al segmento de los agronegocios, "el banco la viene acompañando desde sus inicios y tenemos la alegría de poder hacer este lanzamiento ya desde hace unos cuantos años acá (en el edificio 19 de Junio en Montevideo)".

Tras mencionar eso, García trasladó a los organizadores de la Expoactiva el deseo del BROU de seguir siendo la sede del lanzamiento de la exposición: "Con todo gusto, para nosotros es un placer hacerlo".

Puso como ejemplo del valor que tiene para el BROU la exposición que en en el acto de lanzamiento, el jueves de la semana pasada, estaban presentes cuatro de los cinco integrantes del directorio del banco y una enorme cantidad de gerentes que permanentemente recorren el país para estar en contacto con los productores todo el año, "eso creo que pauta también la importancia del sector para el banco", afirmó.

El dato

El BROU, junto a la cooperativa Calmer (con sede en Mercedes), es uno de los expositores que han estado en todas las ediciones de la Expoactiva, estrenada en 1992 para conmemorar entonces los 100 años de fundación de la gremial, destacó en el lanzamiento el presidente de la ARS.

"El banco estuvo, está y seguirá estando"

El presidente del banco subrayó que, en definitiva, "lo que tiene que hacer el banco es identificar las necesidades que existen y poner los productos y servicios que tiene, que son una amplísima batería, a cubrir esas necesidades".

"Como la vida va cambiando, las tecnologías van cambiando, el banco tiene que ir también adaptándose con sus herramientas y ese es nuestro desafío permanente, en ese sentido el compromiso del banco estuvo, está y seguirá estando", complementó.

La Expoactiva es un excelente lugar para conocer lo último La Expoactiva es un excelente lugar para conocer lo último

También comentó que "nosotros que somos un país que hace 500 años que tenemos actividad, desde que empezamos a generar en estas praderas maravillosas que tenemos esta actividad productiva, en los últimos años, décadas, hemos estado poniéndonos fuertemente a tiro con temas de innovación... es absolutamente necesario para estar en los primeros lugares del mundo".

El valor económico y social del agro

"La producción de alimentos de Uruguay para el mundo es una de nuestras actividades fundamentales en materia económica y social, diría, de futuro además, por lo tanto hay que producir cada vez de manera más eficiente y las innovaciones tecnológicas que estamos viendo de manera permanente, lo que ha cambiado, lo que viene cambiando y seguirá cambiando el campo uruguayo en adelante, es fundamental para estar a tiro con el mundo y para mejorar también la calidad de vida de todas las personas y generar mejores también resultados económicos", reflexionó.

Finalmente, García anunció que el jueves 19, al mediodía, se hará el acto inaugural del stand del BROU en el predio de la Expoactiva.

Homenajes

Tras los discursos, en una actividad que tuvo como conductor al comunicador Martín Olaverry, los directivos de la ARS presentes obsequiaron al BROU una obra del artista plástico Jorge Mendiondo. También fue homenajeado el periodista agropecuario Horacio Domingo Jaume.