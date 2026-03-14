Soja al alza en mercado de granos con volatilidad: inquietud y ventanas de oportunidad

En tanto avanza el desarrollo de los cultivos de verano en Uruguay el precio de la soja subió casi 5% en marzo en la Bolsa de Chicago y alcanzó esta semana los US$ 410 por tonelada en el mercado local , la referencia más alta de la zafra, que no se veía en propuestas de exportadores desde mayo de 2024.

Aunque la mayoría de los productores no pueden comprometer volumen por los rendimientos inciertos debido a la falta de agua, es una ventana de precios por encima de lo presupuestado para aquellos que tengan soja bajo riego o hayan asegurado 2.000 kilos por hectárea como es el caso de agricultores en Salto.

Con varios días de intensa volatilidad intradiaria -el viernes arrancó con fuertes bajas y al final de la jornada perdió menos de un dólar-, la soja posición julio en Chicago cerró su sexta semana al alza en US$ 454,7 con una suba semanal de 2%.

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La incertidumbre generada por la guerra en Medio Oriente sigue siendo la variable que ejerce mayor presión. Entre los factores agrícolas y de demanda el avance de la cosecha de soja en Brasil y las estimaciones al alza para los embarques en marzo, junto a la ausencia de nuevas compras de China en Estados Unidos pusieron un techo a las subas el viernes.

El petróleo Brent cerró la semana sobre US$ 100 por barril, fortaleciendo los precios de los aceites y sosteniendo a las oleaginosas.

La colza en Europa operó con variaciones en la semana y el viernes cerró con una suba semanal de 1,2% en 497 euros que convertidos a moneda estadounidense representan US$ 568 con un ajuste por la fuerte caída del euro de 1,16 a 1,14.

Las primeras referencias en Uruguay para la próxima siembra se sitúan entre US$ 500 y US$ 505 por tonelada.

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Mercado del trigo muy dinámico

El mercado del trigo, muy movido, recuperó la línea de los US$ 240 por tonelada en la posición diciembre 2026, de referencia para la cebada de la próxima cosecha de invierno en Uruguay.

Maltería Oriental anunció este viernes su plan comercial 2026/27 con fijación de precios al 100% de la posición diciembre en Chicago, referencia válida para fijar kilos desde este lunes 16 de marzo.

En un momento de expectativas mejoradas por la suba de precios y la oportunidad de siembra en fechas ideales por chacras que se van a liberar temprano, el gerente agronómico de Maltería Oriental, Bruno Maneiro, señaló que la firma espera alcanzar un área de 75 mil a 80 mil hectáreas, superando las 66 mil de 2025.

La semilla está más barata que el año pasado y que en años anteriores por la buena producción de la zafra pasada, y la referencia de precios supera entre US$ 40 y US$ 50 por tonelada la de la campaña pasada que cerró la temporada con negocios en US$ 193, destacó Maneiro en Tiempo de Cambio de Radio Rural. La mayor incertidumbre está en la evolución de los costos por la suba de los fertilizantes y los combustibles.

Las cotizaciones futuras son las más elevadas en un año pero están distanciadas del valor del trigo disponible en la región, que se mantiene sobre los US$ 180 por tonelada.

“Queda trigo por colocar, en un mercado bastante ofertado por la gran cosecha y el saldo exportable de Argentina; no es una preocupación porque tiene un piso que le está dando el uso como forraje considerando los altos precios del maíz, que va a tener una menor cosecha”, apuntó Fernando Villamil de Hajnal & Cía.

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El maíz en Chicago consolidó tres semanas de suba con una corrección de 1,5% esta semana para cotizar en US$ 184 en la posición mayo, sostenido por el precio del petróleo y su influencia en los mercados de aceites vegetales para biocombustibles.

Lo que pasa en el arroz

La zafra de arroz fue lanzada esta semana en Cebollatí, Rocha, con estimaciones de rendimientos entre 9.000 y 9.500 kilos por hectárea, con disparidades por “una oferta climática que fue muy variable entre el norte y el este” y “en una coyuntura en que los rendimientos de equilibrio van a estar cerca de 10 mil kilos” señaló el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA).

El sector va a tener que generar alguna herramienta financiera para la próxima siembra, afirmó, teniendo en cuenta que la productividad es buena pero no es suficiente para cubrir los gastos.

La referencia de precios en el sur de Brasil cruzó por primera vez en seis meses los US$ 11 por bolsa, una suba de 4% en los últimos 30 días, aunque se mantiene en los niveles más bajos en al menos cinco años.