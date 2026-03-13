Fuerte ajuste en precios propuestos por el ganado gordo y se tranca el mercado

La falta de oferta de hacienda llevó a los frigoríficos a reducir la actividad y a poner un freno a la disparada de precios que parecía incontenible para el ganado gordo y que hace dos semanas llevó al novillo especial de exportación a un promedio de US$ 5,75 por kilo .

La faena de la semana pasada fue la segunda más baja del año, con varias plantas dando licencias o anunciando cierres hacia adelante y otras trabajando a media máquina.

La propuesta de valores al cierre de la semana es de US$ 0,20 a US$ 0,30 inferior a 10 días atrás.

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Con este cambio marcado en la tónica que traía el mercado, la concreción de negocios fue mínima en la última semana.

Precios por novillos y vacas

La mayoría de las plantas no pasa precio y las entradas se pactan para entre ocho y quince días.

Por los mejores novillos, bien completos y pesados, se ofrecen US$ 5,50 por kilo con alguna planta proponiendo US$ 5,40 por los mismos ganados.

En vacas, la propuesta ronda los US$ 5,20 por kilo, con mayores exigencias de terminación.

“Pienso firmemente que tiene que venir una estabilidad en el mercado. Lo que sí veo es que no es un tema de precios. Es un tema de que no hay oferta de ganado de pasto. Y a su vez tenemos el gran problema de la falta de agua”, señaló Pablo Sánchez, integrante del escritorio Walter Hugo Abelenda y directivo de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG).

Se retrajo la faena de vacunos

La faena de vacunos se retrajo 12% en la última semana con 36.855 cabezas, el menor volumen registrado desde comienzos de año.

No están operando frigorífico Carrasco de Minerva, Colonia e Inaler de MBRF (ex Marfrig) y Casa Blanca de Paysandú. Y San Jacinto dará licencia durante dos semanas, así como el frigorífico Canelones de Minerva.

“Hoy la industria lo que está haciendo es no una baja de precios, sino una parada de suba. Querían parar la suba por no haber materia prima”, remarcó Sánchez.

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El INAC y la relación hacienda-exportación

Desde la industria se señala un desfasaje entre el precio de exportación y el del novillo, como se observa en el indicador Relación Hacienda/Exportación que elabora el Instituto Nacional de Carnes (INAC): se ha mantenido por encima del promedio histórico de 0,935 en lo que va del año y en la última semana se situó con un margen negativo de 1,028 tras un pico anual la semana anterior.

Es un desacople de valores que se ha dado incluso con el precio de exportación tocando máximos históricos en la última semana tanto para carne vacuna como ovina.

El precio promedio de la tonelada de carne vacuna exportada en la última semana fue de US$ 6.784, de acuerdo a los datos preliminares de INAC, y más allá de ser un valor que puede ser corregido en los próximos días, lleva el precio de los últimos 30 días móviles hasta US$ 5.487 por tonelada.

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Los mercados

En el arranque de marzo Estados Unidos fue el principal destino de la carne vacuna exportada, seguido por la Unión Europea y en tercer lugar China, con firmeza en demanda y valores en los tres mercados.

Mercado de reposición

El ajuste del gordo impone algo más de cautela en el mercado de reposición, que también tiene en el clima un factor clave en la medida que se siguen demorando las lluvias.

Esta semana, en Pantalla Uruguay los terneros promediaron US$ 4,06 por kilo y US$ 702 al bulto, una estabilización respecto al remate anterior luego de subas fuertes en enero y febrero.

Los novillos de 1 a 2 años promediaron US$ 3,32 por kilo, una caída de 7,5% frente a los US$ 3,59 del remate previo. Los de 2 a 3 años promediaron US$ 3,10, un ajuste de -5% frente a los US$ 3,26 del remate anterior.

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En Lote 21, en tanto, los terneros siguieron en suba a pesar del incremento de volumen de oferta con un promedio de US$ 4,01 (+1,4% frente al remate anterior) y US$ 723 al bulto. Los novillos sí ajustaron. Para las categorías de 1 a 2 años se dio una baja de 8% a US$ 3,30 por kilo, y los de 1 a 2 años promediaron US$ 3,15, un descenso de 5% que acompaña el freno del gordo.

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Cierra una semana de transición en el mercado ganadero, luego de subas continuas para todas las categorías de ganado desde que arrancó el año.

Habrá que ver hasta qué punto la oferta convalida las nuevas propuestas de precios y cuál sigue siendo la evolución de la faena, con una demanda que quitó el pie del acelerador ante una disponibilidad de ganado muy limitada.