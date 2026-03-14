Blindado, con cámara 360° y capó transparente: así es el vehículo de seguridad en el que se desplazaba Marset

Entre los elementos encontrados en la casa donde capturaron al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset había un vehículo de máxima seguridad de alta gama, calificado por el mismo ministro de Gobierno, Marco Oviedo, como único en el país.
"Era un vehículo de alta gama y de blindaje con un tipo 7, que es el blindaje más alto que se puede conseguir para una movilidad. Es rara la persona que tiene un blindaje. Por lo menos en Bolivia sabemos que solamente existía este vehículo", sostuvo Oviedo, en una conferencia de prensa consignada por el medio local El Deber.
Se trata de un Mercedes Benz modelo AMG Clase G 63 del año 2025, valuado en casi cuarto millón de dólares.
Es un SUV de lujo de alto rendimiento que combina un motor V8 biturbo de 4.0L (577 hp) con tecnologías avanzadas de seguridad y conducción, incluyendo frenado autónomo, asistente de carril y una cámara de 360° con "capó transparente". Su estructura robusta y blindajes opcionales (hasta nivel 7) lo posicionan como un referente en exclusividad y seguridad pasiva.
Su asistencia a la conducción incorpora sistemas modernos como el asistente activo de dirección, mantenimiento de carril y frenado de emergencia.
En cuanto a la visibilidad y entorno, este motorizado cuenta con faros adaptativos Multibeam LED y cámara de 360º con función "cabina todoterreno" para ver obstáculos debajo del vehículo.
Cuenta con una construcción sólida pensada para el todoterreno extremo, con tres bloqueos de diferencial seleccionables al 100%. Además incluye el sistema de infoentretenimiento MBUX actualizado, pantalla táctil con Apple CarPlay/Android Auto inalámbrico y modos de conducción AMG.
Sobre el blindaje (en versión específica), este vehículo se ha registrado con blindaje nivel 7, ofreciendo máxima protección contra proyectiles de alta velocidad.
Eso sin contar con su rendimiento, calificado por su aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente 4,4 segundos, con un motor V8 que entrega 577 hp y un par de 850 Nm.