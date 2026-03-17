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Frigorífico uruguayo fue sancionado por China tras la detección de residuos de garrapaticida en carnes vacunas

Una vez más se detectaron residuos de garrapaticida en carnes vacunas uruguayas exportadas a China y esta vez fue sancionado el frigorífico San Jacinto

17 de marzo 2026 - 11:11hs
Frigorífico de Canelones fue sancionado por China: detectaron restos de garrapaticida en carne vacuna.

Frigorífico de Canelones fue sancionado por China: detectaron restos de garrapaticida en carne vacuna.

Foto: MGAP

El frigorífico San Jacinto, ubicado en esa localidad de Canelones, recibió desde China la indicación de prohibición de exportar carnes hacia ese mercado, con base en la detección de residuos de un garrapaticida en carnes despachadas con ese destino asiático en setiembre del año pasado.

La noticia, expuesta este martes 17 de marzo por el portal tardaguila.uy, fue confirmada a El Observador por fuentes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), desde donde señalaron que la reiteración de este problema sanitario es muy preocupante.

Residuos del garrapaticida fluazurón

Los residuos detectados corresponden el producto veterinario fluazurón.

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El contexto

El fluazurón es una sustancia activa antiparasitaria que se usa en la medicina veterinaria. Se emplea en bovinos contra las garrapatas. No se usa contra plagas agrícolas ni domésticas. Pertenece al grupo de los Inhibidores del Desarrollo (IGR) y a la clase química de las benzoilureas. Se trata de un inhibidor del desarrollo de las garrapatas por limitar la síntesis de quitina de efecto sistémico (fuente: parasitipedia.net).

Problema sanitario grave y con antecedentes

En octubre de 2025 carne vacuna uruguaya exportada hacia China fue eliminada para que no llegue al circuito comercial, tras detectarse en la misma residuos de fluazurón, informó entonces a El Observador el director de los Servicios Ganaderos del MGAP, Marcelo Rodríguez, sin la existencia en esa instancia de sanciones para Uruguay como proveedor.

Sí las autoridades del país asiático notificaron del suceso al ministerio uruguayo y dieron un plazo para establecer algunas medidas para que las exportaciones sigan desarrollándose.

Ahora el problema sanitario volvió a suceder, estando involucrada la compañía que es dirigida por Eduardo Urgal, integrante de una empresa familiar que también dirige el frigorífico Pando.

En aquel momento el MGAP anunció la implementación de cinco medidas para evitar que vuelva a suceder un problema considerado grave.

Hace pocos días la Federación Rural (FR) emitió un comunicado en el que advirtió, sobre esta problemática, que "el esfuerzo y reputación construido durante décadas corre peligro si no cuidamos la inocuidad de lo que producimos y evitamos los residuos veterinarios en carne".

Entre otras consideraciones, la gremial que preside Rafael Normey comunicó: "Exigimos el compromiso de todos los productores a extremar al máximo el control de los tiempos de espera de los medicamentos veterinarios antes de enviar animales a faena, esto no es opcional ni negociable, es un compromiso ineludible y única garantía de no perder los precios sostenidos, mercados abiertos y necesario para seguir produciendo".

Tardaguila.uy informó además que San Jacinto tiene previsto suspender actividades por dos semanas entre fines de marzo y principios de abril y que, consultadas fuentes de la empresa acerca de si esta determinación de China podría llevar a que la suspensión de las faenas se extienda por más tiempo, dijeron que todavía no se tomó una resolución al respecto.

El dato

Con base en datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), en lo que va de 2026 China es el segundo mayor mercado para las carnes exportadas por Uruguay, detrás del mercado de América del Norte (básicamente EEUU), dado que invirtió US$ 150,6 millones, el 26% del total de lo que ya se facturó.

Temas:

Frigorífico China garrapaticida San Jacinto MGAP

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