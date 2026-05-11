Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 12 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este martes 12 de mayo una jornada fría en las primeras horas del día, con probables heladas agrometeorológicas en varias zonas del país y máximas que alcanzarán los 20 °C en el norte y oeste.
Montevideo y Área Metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura irá de 9 °C a 18 °C. La mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso y vientos del noroeste de entre 20 y 40 km/h.
Hacia la tarde y noche, Inumet prevé cielo entre claro y nuboso, con vientos del oeste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.
Este
El este del país tendrá mínimas de 4 °C y máximas de 19 °C. Durante la mañana habrá cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y probables heladas agrometeorológicas.
Además, se esperan vientos del noroeste de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y noche se prevén neblinas y bancos de niebla.
Oeste
En el oeste se esperan temperaturas entre 5 °C y 20 °C. La jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso y vientos del noroeste de entre 10 y 30 km/h, con algunas rachas de hasta 40 km/h.
Durante la tarde y noche continuará el tiempo estable, aunque con períodos de nubosidad y formación de neblinas.
Norte
El norte tendrá una mínima de 4 °C y una máxima de 20 °C. Inumet prevé heladas agrometeorológicas y neblinas durante la mañana, en una jornada con cielo claro y algo nuboso.
Hacia la noche persistirá el tiempo estable, con cielo despejado, neblinas y bancos de niebla.