Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 12 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó para este martes 12 de mayo una jornada fría en las primeras horas del día , con probables heladas agrometeorológicas en varias zonas del país y máximas que alcanzarán los 20 °C en el norte y oeste.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura irá de 9 °C a 18 °C. La mañana se presentará con cielo claro y algo nuboso y vientos del noroeste de entre 20 y 40 km/h.

Hacia la tarde y noche, Inumet prevé cielo entre claro y nuboso , con vientos del oeste de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 10 de mayo

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 11 de mayo

El este del país tendrá mínimas de 4 °C y máximas de 19 °C . Durante la mañana habrá cielo claro y algo nuboso, con períodos de mayor nubosidad y probables heladas agrometeorológicas.

Además, se esperan vientos del noroeste de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h. Para la tarde y noche se prevén neblinas y bancos de niebla.

Oeste

En el oeste se esperan temperaturas entre 5 °C y 20 °C. La jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso y vientos del noroeste de entre 10 y 30 km/h, con algunas rachas de hasta 40 km/h.

Durante la tarde y noche continuará el tiempo estable, aunque con períodos de nubosidad y formación de neblinas.

Norte

El norte tendrá una mínima de 4 °C y una máxima de 20 °C. Inumet prevé heladas agrometeorológicas y neblinas durante la mañana, en una jornada con cielo claro y algo nuboso.

Hacia la noche persistirá el tiempo estable, con cielo despejado, neblinas y bancos de niebla.