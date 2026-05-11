Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 11 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este lunes 11 de mayo una jornada fría en todo el país, con mínimas que descenderán hasta 1 °C en el norte y presencia de heladas en varias zonas del territorio.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura irá de 7 °C a 16 °C. La mañana se presentará clara y algo nubosa, con períodos de nubosidad y vientos del suroeste al oeste de entre 20 y 30 km/h. Hacia la tarde y noche continuará el tiempo estable, con cielo claro y algo nuboso y rachas de hasta 40 km/h.

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La capital tendrá un lunes frío pero sin lluvias, con algunas nubes durante la mañana y mejoras hacia la tarde. El viento perderá intensidad con el correr de las horas, aunque podrían registrarse ráfagas moderadas.

Este

El este del país tendrá mínimas de 3 °C y máximas de 17 °C. Durante la mañana se espera cielo algo nuboso y nuboso, con probables chaparrones costeros y heladas agrometeorológicas. En la costa habrá rachas de viento de hasta 50 km/h.

Para la tarde y noche, Inumet prevé mejoras parciales, con cielo claro y algo nuboso, períodos de nubosidad y formación de neblinas.

Oeste

En el oeste se esperan temperaturas entre 3 °C y 17 °C. La jornada comenzará con cielo claro y algo nuboso y heladas agrometeorológicas. Los vientos soplarán del oeste entre 10 y 30 km/h.

Hacia la noche continuará el tiempo estable, con cielo parcialmente nuboso y ráfagas de hasta 40 km/h.

Norte

El norte será la región más fría del país, con una mínima prevista de 1 °C y máxima de 17 °C. Inumet anunció heladas y neblinas durante la mañana, en una jornada que se mantendrá estable y sin precipitaciones.

Durante la tarde y noche persistirá el cielo claro y algo nuboso, con presencia de neblinas y vientos del noroeste de entre 10 y 30 km/h.

El aviso de Metsul

El centro meteorológico brasileño Metsul advirtió por el ingreso de una nueva masa de aire polar que provocará varios días de frío intenso en la región, con temperaturas bajo cero en ciudades del sur de Brasil cercanas a Uruguay.

Según los expertos, el refuerzo de aire polar comenzó este domingo y dejará jornadas con valores “muy por debajo del promedio” hasta el miércoles. Además, pronosticaron heladas en el noreste uruguayo y mañanas “gélidas” en gran parte de la región.

Metsul indicó que las temperaturas más bajas se sentirán entre lunes y miércoles, mientras que hacia el jueves se espera una mejora gradual, con aumento de temperaturas y menos probabilidad de heladas.