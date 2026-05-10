Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 10 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 10 de mayo una jornada marcada por el frío, el viento y el cielo nuboso en buena parte del territorio nacional. Las temperaturas máximas no superarán los 14 °C en ninguna región, y las bajas sensaciones térmicas serán la tónica del día, especialmente en el sur, el oeste y las zonas costeras del este.

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Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronosticó una mínima de 8 °C y una máxima de 13 °C .

En la mañana el cielo se presentará nuboso, con viento del suroeste de entre 30 y 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

En la tarde noche el tiempo se mantendrá nuboso a algo nuboso, con bajas sensaciones térmicas. El viento soplará del oeste y el suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Norte

En el norte del país se esperan temperaturas entre 4 °C y 14 °C, siendo la región con la mínima más baja del país.

En la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con viento del suroeste de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde se mantendrán condiciones de claro a algo nuboso, con bajas temperaturas. El viento rotará al oeste y al suroeste, manteniéndose entre 10 y 30 km/h.

Oeste

La región oeste compartirá condiciones similares al área metropolitana, con mínima de 8 °C y máxima de 13 °C.

Para la mañana, Inumet prevé cielo nuboso con viento del suroeste de entre 30 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Con el paso de las horas el cielo pasará de nuboso a algo nuboso, con bajas sensaciones térmicas. El viento girará al oeste y al suroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Este

La región este será la más castigada por el viento este domingo, con temperaturas entre 5 °C y 14 °C y condiciones especialmente adversas en las zonas costeras.

En la mañana se espera cielo nuboso con períodos cubiertos y chaparrones. El viento del oeste y suroeste soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h en zonas costeras.

En la tarde, el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso, y se esperan precipitaciones aisladas. Las condiciones de viento se mantendrán ventosas sobre la costa, con rachas de hasta 60 km/h, y entre 20 y 40 km/h en el interior.