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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este domingo 10 de mayo

El Instituto Uruguayo de Meteorología prevé una jornada fría y ventosa en gran parte del país, con cielo nuboso, bajas sensaciones térmicas y rachas de viento que podrían superar los 60 km/h en zonas costeras del este

10 de mayo de 2026 10:24 hs
Frío/el tiempo/el clima
Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo 10 de mayo una jornada marcada por el frío, el viento y el cielo nuboso en buena parte del territorio nacional. Las temperaturas máximas no superarán los 14 °C en ninguna región, y las bajas sensaciones térmicas serán la tónica del día, especialmente en el sur, el oeste y las zonas costeras del este.

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Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet pronosticó una mínima de 8 °C y una máxima de 13 °C.

En la mañana el cielo se presentará nuboso, con viento del suroeste de entre 30 y 40 km/h y rachas que podrían alcanzar los 50 km/h.

En la tarde noche el tiempo se mantendrá nuboso a algo nuboso, con bajas sensaciones térmicas. El viento soplará del oeste y el suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Norte

En el norte del país se esperan temperaturas entre 4 °C y 14 °C, siendo la región con la mínima más baja del país.

En la mañana el cielo estará claro y algo nuboso, con viento del suroeste de entre 10 y 30 km/h.

En la tarde se mantendrán condiciones de claro a algo nuboso, con bajas temperaturas. El viento rotará al oeste y al suroeste, manteniéndose entre 10 y 30 km/h.

Oeste

La región oeste compartirá condiciones similares al área metropolitana, con mínima de 8 °C y máxima de 13 °C.

Para la mañana, Inumet prevé cielo nuboso con viento del suroeste de entre 30 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Con el paso de las horas el cielo pasará de nuboso a algo nuboso, con bajas sensaciones térmicas. El viento girará al oeste y al suroeste, entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Este

La región este será la más castigada por el viento este domingo, con temperaturas entre 5 °C y 14 °C y condiciones especialmente adversas en las zonas costeras.

En la mañana se espera cielo nuboso con períodos cubiertos y chaparrones. El viento del oeste y suroeste soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h en zonas costeras.

En la tarde, el cielo estará nuboso con períodos de algo nuboso, y se esperan precipitaciones aisladas. Las condiciones de viento se mantendrán ventosas sobre la costa, con rachas de hasta 60 km/h, y entre 20 y 40 km/h en el interior.

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