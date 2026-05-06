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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este miércoles 6 de mayo

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet anunció una mañana “nubosa y cubierta” con “precipitaciones y tormentas aisladas”

6 de mayo de 2026 7:01 hs
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Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este miércoles 6 de mayo una jornada marcada por lluvias, tormentas y aumento del viento en distintos puntos del país. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 °C en el norte, mientras que en el sur se esperan rachas de hasta 60 km/h hacia la tarde y noche.

El organismo prevé además condiciones de cielo nuboso y cubierto durante gran parte del día, con presencia de nieblas, neblinas y bancos de niebla en varias zonas del territorio.

Montevideo y Área Metropolitana

Para Montevideo y el área metropolitana, Inumet anunció una mañana “nubosa y cubierta” con “precipitaciones y tormentas aisladas”, además de neblinas y bancos de niebla. La temperatura irá entre los 13 °C y los 23 °C.

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Durante la tarde y noche se esperan precipitaciones y tormentas más generalizadas, en un escenario “ventoso”. El viento soplará del noreste y norte entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Este

En el este del país la mínima será de 11 °C y la máxima llegará a 27 °C. La mañana estará “nubosa y cubierta” con precipitaciones y tormentas aisladas, además de nieblas y neblinas.

Para la tarde y noche, Inumet prevé precipitaciones y tormentas, con condiciones ventosas en zonas costeras. Habrá rachas de hasta 60 km/h asociadas al viento del noreste y norte.

Oeste

La región oeste tendrá temperaturas entre 13 °C y 29 °C. El instituto pronosticó precipitaciones y tormentas aisladas desde la mañana, con neblinas y bancos de niebla.

En la segunda mitad de la jornada continuarán las lluvias y tormentas. El viento del sector norte alcanzará velocidades de entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Norte

Para el norte del país se esperan las temperaturas más elevadas de la jornada, con una máxima de 30 °C y mínima de 14 °C.

Inumet indicó que habrá cielo “nuboso y cubierto”, precipitaciones y tormentas aisladas durante la mañana, con mejoras temporarias. En la tarde y noche continuarán las lluvias y “probables tormentas”, también con mejoras temporarias y rachas de viento de hasta 50 km/h.

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