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Inumet emitió alerta amarilla por vientos fuertes, oleaje y descenso de temperatura: se extenderá hasta la mañana del sábado

Además del viento, Inumet indicó que ingresará una masa de aire frío que favorecerá “un marcado descenso de las temperaturas”

8 de mayo de 2026 12:19 hs
20250331 Mal tiempo, rambla, olas, rio de la plata, temporal.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla por “vientos fuertes y persistentes” que comenzará a regir este viernes 8 de mayo a las 15:00 y se extenderá, en principio, hasta las 06:00 del sábado 9.

Según informó el organismo, una depresión atmosférica comenzará a profundizarse sobre el sur del territorio nacional, generando vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, con rachas de entre 60 y 80 km/h del sector oeste y suroeste.

Meteorología indicó además que ingresará una masa de aire frío que favorecerá “un marcado descenso de las temperaturas”.

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Fuerte oleaje y subida del nivel del agua

Inumet advirtió también por un aumento importante del oleaje en departamentos costeros del Río de la Plata y el océano Atlántico.

El organismo señaló que la intensificación del viento provocará “una fuerte marejada y una subida anormal en el nivel del agua”.

“Se continuará monitoreando la situación y se informará ante eventuales cambios”, agregó el instituto.

Localidades afectadas

Canelones: Atlántida, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Jaureguiberry, La Floresta, Las Toscas, Parque del Plata y San Luis.

Maldonado: Punta del Este, Maldonado, Piriápolis, José Ignacio, La Barra, Manantiales, Pan de Azúcar, San Carlos, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Playa Hermosa, Playa Verde, Playa Grande, Ocean Park, Sauce de Portezuelo, Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Tesoro, La Capuera, Las Flores, Parque Medina y Canteras de Marelli.

Rocha: La Paloma, La Pedrera y Arachania.

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