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Joven de 26 años fue baleada en la cabeza en la zona de Cruz de Carrasco: sufrió muerte cerebral

La víctima, que no contaba con antecedentes penales, fue llevada por un vecino en un vehículo particular hasta una policlínica

1 de mayo de 2026 20:24 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Una joven de 26 años resultó gravemente herida tras recibir un disparo en la cabeza durante un tiroteo ocurrido sobre las 18:30 de este viernes en la zona de Cruz de Carrasco. Minutos después, fuentes policiales indicaron que la mujer presentaba muerte cerebral.

El episodio, del cual dio cuenta Subrayado (Canal 10) se registró en la esquina de Antonio Pereira y Juan Agazzi. La víctima, que no contaba con antecedentes penales, fue llevada por un vecino en un vehículo particular hasta una policlínica.

En el lugar del ataque, efectivos policiales incautaron más de 20 vainas de calibre 9 milímetros distribuidas a lo largo de media cuadra. Los investigadores manejan la hipótesis de que se utilizó una pistola Glock adaptada para incrementar su capacidad de disparo.

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De acuerdo a los primeros datos, los autores del ataque se desplazaban en un automóvil.

En la escena intervinieron equipos de Investigaciones de Zona 2, Policía Científica y el Departamento de Homicidios, que continúan con las actuaciones para esclarecer el caso.

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