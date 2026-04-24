Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Sábado:
Mín  17°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / HOMICIDIO

Un joven de 22 años fue asesinado en el Prado: viajaba en moto con su pareja cuando fue baleado en el tórax

La víctima iba en moto con su pareja cuando fue interceptada por delincuentes, recibió un disparo en el tórax y murió en una policlínica

24 de abril de 2026 8:30 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un joven de 22 años fue asesinado en la madrugada de este viernes en el Prado, en un hecho que la Policía investiga como un presunto intento de rapiña, confirmó El Observador en base a fuentes de la Jefatura departamental.

El episodio ocurrió sobre las 04:00 en las avenidas Delmira Agustini y Buschental, en las inmediaciones del puente sobre el arroyo Miguelete y el rosedal del Prado, según informó Telemundo (Canal 12).

De acuerdo con el testimonio de la pareja de la víctima, ambos circulaban en moto cuando, a la altura de la rotonda de Millán y Luis Alberto de Herrera, fueron interceptados por otra moto en la que viajaban dos hombres que habrían intentado robarles el vehículo.

Más noticias

"Entre las dos matamos a alguien": qué se sabe de la joven señalada como autora de las amenazas de tiroteo en una escuela de La Plata

Un joven de 23 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Montevideo: la Policía halló tres vainas y un cartucho

A partir de ese momento se inició una persecución que culminó en la zona del Prado, donde los atacantes abrieron fuego e hirieron de bala al conductor.

El joven, que no tenía antecedentes penales, fue trasladado por un particular en un vehículo hasta la policlínica Badano Repetto, donde los médicos constataron su fallecimiento como consecuencia de una herida de bala en el tórax.

La Policía trabaja ahora para identificar y capturar a los responsables del homicidio.

Las más leídas

Ejército compró pero no puede utilizar 89 vehículos todoterreno porque contravienen decreto sobre calidad del aire

ASSE resolvió denunciar penalmente al expresidente Leonardo Cipriani y su directorio por compras a ITHG e irregularidades con Casmu y el Círculo Católico

Paro de UCOT por "brutal agresión" contra un chofer: fue golpeado hasta quedar inconsciente y el ómnibus chocó

"Va a entrar hasta por la camiseta": meteorólogo pronosticó "invasión de aire frío" y sensaciones térmicas de 4 °C a 5 °C

Temas

joven PRADO moto

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos