Un joven de 22 años fue asesinado en el Prado: viajaba en moto con su pareja cuando fue baleado en el tórax

Un joven de 22 años fue asesinado en la madrugada de este viernes en el Prado, en un hecho que la Policía investiga como un presunto intento de rapiña, confirmó El Observador en base a fuentes de la Jefatura departamental.

El episodio ocurrió sobre las 04:00 en las avenidas Delmira Agustini y Buschental, en las inmediaciones del puente sobre el arroyo Miguelete y el rosedal del Prado , según informó Telemundo (Canal 12).

De acuerdo con el testimonio de la pareja de la víctima , ambos circulaban en moto cuando, a la altura de la rotonda de Millán y Luis Alberto de Herrera, fueron interceptados por otra moto en la que viajaban dos hombres que habrían intentado robarles el vehículo.

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A partir de ese momento se inició una persecución que culminó en la zona del Prado, donde los atacantes abrieron fuego e hirieron de bala al conductor .

El joven, que no tenía antecedentes penales, fue trasladado por un particular en un vehículo hasta la policlínica Badano Repetto, donde los médicos constataron su fallecimiento como consecuencia de una herida de bala en el tórax.

La Policía trabaja ahora para identificar y capturar a los responsables del homicidio.