Delincuentes rapiñaron un Abitab en Atlántida y se llevaron cerca de $ 3 millones: víctimas resultaron ilesas

Un local de la red de cobranza Abitab fue rapiñado en la zona de City Golf, en Atlántida, y el autor del hecho se llevó aproximadamente $ 3.000.000, según informó la Jefatura de Policía de Canelones.

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El hecho ocurrió sobre Ruta 11, cuando un hombre ingresó al comercio y, mediante amenazas con un arma de fuego corta, exigió el dinero de la caja.

Personal del Área de Investigaciones de Atlántida, que realizaba recorridas de prevención en la zona, fue alertado sobre la rapiña en proceso y acudió al lugar. Al llegar, los efectivos se entrevistaron con las víctimas, quienes resultaron ilesas.

El autor se dio a la fuga y no se pudo determinar la dirección en la que escapó.