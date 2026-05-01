"No veo señales prontas de que esto se calme", dijo Orsi tras los aumento de precios de los combustibles

Tras los aumentos en los combustibles de mayo, el presidente de la República, Yamandú Orsi , dijo que no ve "señales prontas de que esto se calme".

El gobierno nacional definió una suba de 7% para la nafta y el supergás , pero de 14% en el gasoil desde este viernes. De esta forma, la nafta Súper 95 sigue respetando el tope de la de flotación , pero el 14% para el gasoil 50S está por encima de esta banda .

Las autoridades ya habían adelantado en los últimos días que los precios subirían en mayo , en un contexto internacional complejo marcado por la guerra en Medio Oriente y el aumento del precio del barril de petróleo .

Precio de los combustibles: el gobierno definió una suba de 7% para la nafta y el supergás, pero de 14% en el gasoil desde mayo

"Si uno analiza a nivel mundial como ha aumentado el combustible en distintos países y como ha aumentado a nivel mundial, no tiene dos lecturas, no quedó más remedio", dijo Orsi en rueda de prensa tras el acto de este viernes por el Día de los Trabajadores.

"No veo señales prontas de que esto se calme, al revés, la falta de gas hizo que se este hechando mano al gasoil a nivel mundial hoy, si uno mira las noticias de todos los días son cada vez peores", añadió el presidente.

Consultado sobre la posibilidad de resignar impuestos que están en la ecuación del combustible, como en un momento sugirió el Frente Amplio siendo oposición, Orsi respondió: "Es muy aventurado, no teníamos esta guerra que tenemos hoy".

"Estamos frenando lo más posible", dijo el presidente sobre los aumentos, "me decían que estamos un 40% abajo", sentenció.

La nafta Súper 95 sube $ 5,76 y costará $ 88,03 por litro como precio máximo de venta al público. Hasta hoy estaba en $ 82,27.

El gasoil 50S sube $ 7,09 y pasará a costar $ 57,72 por litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio, en vez de $ 50,63.

El supergás aumentará $ 6,61 por kilogramo, una suba de 7% respecto a abril y pasará a costar $ 101,26.