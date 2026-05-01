Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Domingo:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / AUMENTOS

"No veo señales prontas de que esto se calme", dijo Orsi tras los aumento de precios de los combustibles

El Poder Ejecutivo definió una suba de 7% para la nafta y el supergás, pero de 14% en el gasoil desde mayo

1 de mayo de 2026 19:36 hs
Yamandú Orsi en el acto Día de los Trabajadores 2026

Yamandú Orsi en el acto Día de los Trabajadores 2026

Foto: Gaston Britos / Foco Uy

Tras los aumentos en los combustibles de mayo, el presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que no ve "señales prontas de que esto se calme".

El gobierno nacional definió una suba de 7% para la nafta y el supergás, pero de 14% en el gasoil desde este viernes. De esta forma, la nafta Súper 95 sigue respetando el tope de la de flotación, pero el 14% para el gasoil 50S está por encima de esta banda.

Las autoridades ya habían adelantado en los últimos días que los precios subirían en mayo, en un contexto internacional complejo marcado por la guerra en Medio Oriente y el aumento del precio del barril de petróleo.

Más noticias

Precio de los combustibles: el gobierno definió una suba de 7% para la nafta y el supergás, pero de 14% en el gasoil desde mayo

Guerra y combustibles: nuevas cifras proyectan subas de nafta, gasoil y supergás en mayo

Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Alejandro Sánchez en el acto Día de los Trabajadores 2026
Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Alejandro Sánchez en el acto Día de los Trabajadores 2026

Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Alejandro Sánchez en el acto Día de los Trabajadores 2026

"Si uno analiza a nivel mundial como ha aumentado el combustible en distintos países y como ha aumentado a nivel mundial, no tiene dos lecturas, no quedó más remedio", dijo Orsi en rueda de prensa tras el acto de este viernes por el Día de los Trabajadores.

"No veo señales prontas de que esto se calme, al revés, la falta de gas hizo que se este hechando mano al gasoil a nivel mundial hoy, si uno mira las noticias de todos los días son cada vez peores", añadió el presidente.

Consultado sobre la posibilidad de resignar impuestos que están en la ecuación del combustible, como en un momento sugirió el Frente Amplio siendo oposición, Orsi respondió: "Es muy aventurado, no teníamos esta guerra que tenemos hoy".

"Estamos frenando lo más posible", dijo el presidente sobre los aumentos, "me decían que estamos un 40% abajo", sentenció.

La nafta Súper 95 sube $ 5,76 y costará $ 88,03 por litro como precio máximo de venta al público. Hasta hoy estaba en $ 82,27.

El gasoil 50S sube $ 7,09 y pasará a costar $ 57,72 por litro como precio máximo de venta en las estaciones de servicio, en vez de $ 50,63.

El supergás aumentará $ 6,61 por kilogramo, una suba de 7% respecto a abril y pasará a costar $ 101,26.

Las más leídas

Devolución IRPF 2026: los requisitos que establece DGI y el paso a paso para cobrar el saldo

Donde la música se cruza con el viento: la historia de Mirra, la niña rusa que vive en Uruguay y habita dos mundos sin romper ninguno

Moisés Martínez intentó suicidarse y está internado en un centro de salud: los motivos por los que consumió psicofármacos

Las razones de Lustemberg para bajarle la sanción a una anestesista por mala praxis que derivó en la renuncia de parte de la Comisión Honoraria de Salud Pública

Temas

Yamandú Orsi combustible nafta supergás gasoil

Seguí leyendo

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos