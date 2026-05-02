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El uruguayo Guillermo Almada dijo que su Real Oviedo "no va a bajar los brazos" en su lucha por quedarse en LaLiga de España, y habló sobre su futuro

"Estamos muy contentos en Oviedo porque siempre nos han tratado muy bien", aseguró el entrenador uruguayo en la previa del partido ante el Betis

2 de mayo de 2026 18:12 hs
El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada

El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada

Foto: EFE

El entrenador del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, aseguró este sábado que, aunque los azules empiecen la jornada como colistas y a ocho puntos de la permanencia, el equipo "no va a bajar los brazos" en esta recta final de LaLiga de España.

"Al Betis sólo se le puede ganar jugando mejor que ellos. Tienen muy buen equipo, con una plantilla muy numerosa y con un proceso largo de trabajo con (el chileno Manuel) Pellegrini. Tenemos que intentar plantar cara y tratar de jugar mejor. Defenderemos con uñas y dientes", comentó el preparador uruguayo preguntado por el rival del Oviedo este domingo a las 13:30 en Sevilla.

Después de que Santi Cazorla dejase caer esta semana que es una posibilidad muy real retirarse al finalizar la temporada, el técnico dijo que "es un ejemplo, siempre el primero en llegar a la ciudad deportiva y el último en irse" y añadió que, aunque todavía no ha hablado con él, "habrá que respetar su decisión".

"Quedarnos en el Real Oviedo es nuestra idea, veremos lo que sucede. Estamos muy contentos en Oviedo porque siempre nos han tratado muy bien", concluyó el entrenador carbayón sobre si ya ha hablado con el mexicano Grupo Pachuca y con el club de la posibilidad de continuar en el club, sea cual sea la categoría.

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El Real Oviedo, que viajará este sábado a Sevilla, completó la semana de trabajo esta mañana en el Carlos Tartiere y acudirá al partido con las bajas de Leander Dendoncker y Ovie Ejaria.

Actualmente el equipo de Almada está último en LaLiga con 28 puntos, a 8 puntos del decimoséptimo lugar que le daría la salvación. Allí está el Alavés, en el que juega el uruguayo Carlos Protestoni, que este sábado perdió 4-2 de local contra el Athletic de Bilbao.

La tabla de posiciones de LaLiga de España

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FUENTE: EFE

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