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El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

Se hizo oficial la sanción al argentino Esteban Andrada por la piña que dio en la segunda de España: los detalles

Esteban Andrada, arquero argentino del Zaragoza, ya conoce su sanción por pegarle una piña a Jorge Pulido, defensor del Huesca de España

29 de abril de 2026 10:47 hs

El argentino Esteban Andrada, golero del Zaragoza, da un puñetazo al capitán del Huesca Jorge Pulido 

El argentino Esteban Andrada, arquero argentino del Zaragoza, ha sido sancionado con trece partidos de suspensión tras agredir con un tremendo golpe de puño a Jorge Pulido, defensa del Huesca, en el partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga de la Segunda División de España disputado en el estadio El Alcoraz.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) le impone un encuentro de suspensión por doble amonestación y consiguiente expulsión y doce en aplicación del artículo 52 del Código Disciplinario (103.1).

Con 1-0 en el marcador y en el minuto 99, Andrada fue expulsado por empujar a Pulido. Nada más ver la tarjeta roja, el argentino perdió el control y buscó al capitán del Huesca para propinarle un puñetazo en la cara, momento en el que hubo una multitudinaria tángana entre los jugadores en un final caótico que se saldó con varias tarjetas y más expulsiones.

El argentino Esteban Andrada, golero del Zaragoza, da un puñetazo al capitán del Huesca Jorge Pulido
El argentino Esteban Andrada, golero del Zaragoza, da un puñetazo al capitán del Huesca Jorge Pulido

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Según el Comité, que no recibió alegación alguna por parte del Zaragoza, decidió imponer la sanción en grado máximo por todas las circunstancias que concurrieron en la acción del argentino, que según relata, no depuso su actitud y mantuvo su ánimo confrontativo, al margen de la fuerza excesiva de su acción, el daño causado (hematoma en el pómulo izquierdo), la necesidad de intervención de las Fuerzas de Seguridad y "la imagen proyectada que trasciende el mero evento deportivo, lo que otorga un plus de responsabilidad de los participantes".

FUENTE: EFE

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