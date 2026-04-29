Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / SUDAMERICANA

El uruguayo Mateo Ponte anotó un gol para el Botafogo por Copa Sudamericana, y se lo dedicó a un futuro integrante de su familia: mirá el video

Es el primer gol del lateral derecho uruguayo en esta temporada, en la que lleva 17 partidos disputados con el Botafogo

29 de abril de 2026 11:31 hs

El gol de Mateo Ponte para Botafogo por la Copa Sudamericana

Video: ESPN

El lateral uruguayo Mateo Ponte anotó un gol en la victoria 3-0 de Botafogo contra Independiente Petrolero de Bolivia, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya abrió el marcador para el equipo brasileño a los 15 minutos del primer tiempo. Alex Telles envió un centro desde la banda izquierda y Ponte apareció solo frente al arco por la derecha para conectar de volea y poner el 1-0.

Es el primer gol del lateral derecho en esta temporada, en la que lleva 17 partidos disputados con el Botafogo. Mientras que en el Brasileirao es un jugador de rotación, el entrenador Franclim Carvalho utilizó a Ponte como titular en los tres partidos de la Sudamericana.

Tras anotar, el uruguayo agarró una pelota que había cerca del arco y la metió debajo de su camiseta. Se trata de una dedicatoria especial, ya que semanas atrás Ponte y su pareja, la influencer Micaela Torres, anunciaron que están esperando a su primer hijo.

Copa Sudamericana: mirá las duras patadas de Leandro Suhr y Jairo O'Neill que dejaron a Boston River con dos jugadores menos ante O'Higgins

Boston River perdió 2-0 con O'Higgins por Copa Sudamericana, le expulsaron a dos jugadores y se aleja cada vez más de la clasificación

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de (@micatorresss)

A los 59 minutos el argentino Álvaro Montoro extendió la ventaja para el equipo brasileño en el Nilton Santos de Río de Janeiro, tras conectar un rebote de un tiro libre. Newton puso el tercero a 13 del final, con un remate cruzado dentro del área.

Botafogo está primero en el Grupo E de la Sudamericana con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. Caracas lo sigue con 4 y Racing está tercero con 3, ambos con un partido menos que disputarán este miércoles en Venezuela. Independiente Petrolero está último con 0 puntos, con tres derrotas en tres encuentros.

Las más leídas

El premio en efectivo que recibió la uruguaya Julia Paternain por su octavo puesto en la Maratón de Londres, carrera que repartió miles de dólares por récords y podios

A 50 años de un lío mayúsculo en Maracaná, cuando Colacho Ramírez, de Uruguay, corrió hasta el túnel a Rivellino de Brasil, y por eso lo contrató Flamengo; mirá el video

La contundente decisión de FIFA para terminar con una de las nuevas modas de los futbolistas en el Mundial 2026

Boston River perdió 2-0 con O'Higgins por Copa Sudamericana, le expulsaron a dos jugadores y se aleja cada vez más de la clasificación

Temas

Mateo Ponte Copa Sudamericana Botafogo Micaela Torres uruguayo

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos