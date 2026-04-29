El uruguayo Mateo Ponte anotó un gol para el Botafogo por Copa Sudamericana, y se lo dedicó a un futuro integrante de su familia: mirá el video

El lateral uruguayo Mateo Ponte anotó un gol en la victoria 3-0 de Botafogo contra Independiente Petrolero de Bolivia , por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana .

El campeón del mundo sub 20 con la selección uruguaya abrió el marcador para el equipo brasileño a los 15 minutos del primer tiempo . Alex Telles envió un centro desde la banda izquierda y Ponte apareció solo frente al arco por la derecha para conectar de volea y poner el 1-0.

Es el primer gol del lateral derecho en esta temporada , en la que lleva 17 partidos disputados con el Botafogo. Mientras que en el Brasileirao es un jugador de rotación, el entrenador Franclim Carvalho utilizó a Ponte como titular en los tres partidos de la Sudamericana.

Tras anotar, el uruguayo agarró una pelota que había cerca del arco y la metió debajo de su camiseta. Se trata de una dedicatoria especial, ya que semanas atrás Ponte y su pareja, la influencer Micaela Torres , anunciaron que están esperando a su primer hijo.

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A los 59 minutos el argentino Álvaro Montoro extendió la ventaja para el equipo brasileño en el Nilton Santos de Río de Janeiro, tras conectar un rebote de un tiro libre. Newton puso el tercero a 13 del final, con un remate cruzado dentro del área.

Botafogo está primero en el Grupo E de la Sudamericana con 7 puntos, producto de dos victorias y un empate. Caracas lo sigue con 4 y Racing está tercero con 3, ambos con un partido menos que disputarán este miércoles en Venezuela. Independiente Petrolero está último con 0 puntos, con tres derrotas en tres encuentros.