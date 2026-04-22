Último y a falta de siete fechas, el uruguayo Guillermo Almada es "optimista" para lograr su gran objetivo en La Liga de España con Oviedo

El técnico del Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, dio una rueda de prensa en El Requexón este miércoles, antes del último entrenamiento previo al partido de este jueves ante el Villarreal en el estadio Carlos Tartiere.

El técnico de Real Oviedo, el uruguayo Guillermo Almada, se mostró "optimista" acerca de la permanencia de su equipo, que pertenece al mexicano Grupo Pachuca, en la LaLiga de Primera División del fútbol español, en cuya clasificación es actualmente último.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

"Siempre fui optimista y sólo me puedo lamentar por los partidos que pudimos ganar y no lo hicimos. Hay que seguir demostrando que podemos estar ahí, para ganar partidos sólo nos queda ser superiores a nuestros rivales. Nos queda la parte más importante del campeonato", dijo este miércoles sobre las opciones de salvación de los suyos, que a falta de siete jornadas para el final se encuentran a seis puntos de salir de la zona de descenso.

Federico Viñas y Guillermo Almada EFE Su primer escollo será el Villarreal, rival de los azules este jueves (16:30 horas de local en el Estadio Carlos Tartiere) en la trigésima tercera jornada de Liga, que, según explicó, va a demandarles "mucha concentración sin balón".

"El Villarreal tiene una calidad muy determinante, están en una posición de privilegio y su plantilla es de las más valiosas. Intentaremos tener el balón y administrarlo, pero todos los aspectos son importantes y hay que tratar que no nos hagan daño", explicó el entrenador carbayón en rueda de prensa, justo antes del último entrenamiento de los suyos antes de la cita ante el 'submarino amarillo'.