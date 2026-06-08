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El DT uruguayo Guillermo Almada firmó con las Águilas del América, uno de los grandes de México, tras descender con Oviedo en España

Será el tercer equipo para Almada en el fútbol mexicano; antes dirigió a Santos durante dos años, de 2019 a 2021, y luego estuvo con el Pachuca entre 2022 y 2025.

8 de junio de 2026 7:23 hs
Guillermo Almada

Guillermo Almada

Foto: EFE/Andreu Dalmau

El uruguayo Guillermo Almada fue anunciado el domingo como nuevo director técnico de las Águilas del América, a partir del próximo torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano que comenzará el 16 de julio.

Almada, de 59 años, volverá al balompié azteca donde tuvo un etapa exitosa con el Pachuca, club con el que ganó una Liga y la Copa de Campeones de la Concacaf.

"Para el América representa un motivo de alegría la llegada de un estratega de probada capacidad y reconocimiento, como lo es Guillermo Almada", expresó la dirigencia de las Águilas en un comunicado.

OVIEDO, 16/12/2025.- El técnico uruguayo Guillermo Almada (i), durante su primera sesión como entrenador del Real Oviedo, este martes. Almada, hasta ahora entrenador del Real Valladolid, se convierte en el nuevo técnico del Real Oviedo y sustituye a Luis
Guillermo Almada en su primera práctica en Oviedo

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En el palmarés de Almada como entrenador también figura un campeonato de liga en Ecuador con el Barcelona de Guayaquil.

El técnico nacido en Montevideo asumirá las riendas del conjunto americanista, que la semana pasada puso fin a una etapa de tres años bajo la conducción del brasileño André Jardine.

Almada recibe a un América que fue tricampeón de liga con Jardine, pero falló en sus intentos de ganar la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup.

El popular club azulcrema confía en que Almada lo llevará a cumplir "el claro objetivo de seguir acrecentando el éxito deportivo de las Águilas, el equipo más ganador de la región".

Doha (Qatar), 14/12/2024.- Head coach Guillermo Almada of CF Pachuca celebrates with the FIFA Challenger Cup trophy after winning their match agaubst Al Ahly FC, part of the FIFA Intercontinental Cup 2024 in Doha, Qatar, 14 December 2024. (Catar) EFE/EPA/
Guillermo Almada con el FIFA Challenger Cup que ganó Pachuca al derrotar a Al Ahly FC en la Copa Intercontinental 2024

Guillermo Almada con el FIFA Challenger Cup que ganó Pachuca al derrotar a Al Ahly FC en la Copa Intercontinental 2024

América será el tercer equipo para Almada en el fútbol mexicano; antes dirigió al Santos durante dos años, de 2019 a 2021, y luego estuvo con el Pachuca entre 2022 y 2025.

Almada regresa a México tras pasar la temporada 2025-2026 en el fútbol de España con el Real Valladolid de la segunda división y el Real Oviedo en primera.

El uruguayo fue cesado por el Valladolid en diciembre de 2025 tras negociar su contrato con el Oviedo.

De inmediato tomó al club oviedista, con el que sufrió el descenso a segunda división al final de la temporada.

AFP

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