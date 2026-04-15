El futuro de Federico Viñas, entre su gran momento en Real Oviedo, la ficha del Grupo Pachuca y el Mundial 2026 con Uruguay a la vista

El uruguayo Federico Viñas , goleador de Real Oviedo y gran protagonista del momento en el equipo azul, aseguró este miércoles que todavía no se ha sentado a "hablar del futuro" con el mexicano Grupo Pachuca, propietario del club español.

"No hemos hablado de nada, ni de una renovación ni de un traspaso. Sólo pienso en el partido a partido y en el cumplir en ese objetivo tan ansiado como es la permanencia del Real Oviedo. Ha sido una temporada de muchos obstáculos, pero ahora la permanencia está cerca, es posible y dependemos de nosotros", explicó el delantero azul, autor de nueve goles esta temporada, ocho en lo que va de año, en las instalaciones donde trabaja el conjunto del norte de España.

Viñas, internacional con Uruguay en la selección de Marcelo Bielsa que se perfila para estar en el Mundial 2026, con contrato hasta 2027 con el Club León (de México) y cedido en Real Oviedo, dijo sobre su gran momento de forma que "se abrió el arco y los delanteros viven momentos", aunque aseguró que en el día a día trabaja "de la misma forma" desde su llegada a la capital asturiana en el verano de 2024.

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"La continuidad de partidos ha sido clave en mi rendimiento. Cuando uno juega mucho, se nota. Llegué a Oviedo tras mucho tiempo sin jugar en un momento complicado, pasé por Segunda la temporada pasada y eso me ayudó. Los primeros partidos en Primera también fueron de adaptación, partido a partido fui entendiendo lo que pide el fútbol español", desarrolló el atacante sobre su adaptación.

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Nueve goles en LaLiga

De los nueve goles que lleva en Primera División, ocho han sido a las órdenes de su compatriota Guillermo Almada, al que Viñas define como "un técnico valiente, cuyo estilo de juego favorece a los delanteros", ya que al presionar arriba el equipo roba cerca del área rival y es más sencillo "crear ocasiones".

Real Oviedo, colista de LaLiga EA Sports (Primera División española), está a seis puntos de la permanencia y esta mañana regresó a los entrenamientos para, poco a poco, empezar a trabajar el partido del jueves de la semana que viene ante el Villarreal (Carlos Tartiere, 19.30 GMT), correspondiente a la trigésima segunda jornada de Liga.

EFE