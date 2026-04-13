"Está a un nivel espectacular": los elogios de Guillermo Almada a Federico Viñas, su delantero en Oviedo, donde hizo dos goles, y de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa
"Desde que llegamos nosotros ha tenido un crecimiento y un rendimiento espectacular", dijo Almada sobre Viñas
13 de abril de 2026 7:43 hs
El jugador del Celta Marcos Alonso y el jugador del Oviedo Federico Viñas, durante el partido de la jornada 31 de la LaLiga EA Sports de fútbol que Celta de Vigo y Real Oviedo
Foto: EFE
El uruguayo Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo español, habló del gran momento de forma que está atravesando Federico Viñas, delantero de la selección de Marcelo Bielsa, autor de dos de los tres goles de su equipo frente al Celta en Balaídos este domingo.
Federico Viñas
“Está a un nivel espectacular, desde que llegamos nosotros ha tenido un crecimiento y un rendimiento espectacular, más allá de todo el trabajo sucio que hace para sus compañeros”, indicó Almada, que aplaudió “la entrega” de todos sus jugadores.
“Más allá de buen juego en algunos momentos, la entrega ha sido mil por mil permanentemente. Estamos dando pasos hacia adelante, creciendo como equipo, esperemos seguir por esta línea”, sentenció.
Federico Viñas
Gran triunfo ante Celta
Almada destacó la importancia del triunfo logrado frente al Celta en Balaídos, de donde se marcha “muy contento” por la “personalidad” con la que jugaron sus futbolistas.
“Me quedo con la solidez que hemos demostrado como equipo, tanto en defensa como en ataque. En algunos momentos presionamos bien arriba y en otros nos agrupamos mejor. El Celta dignifica el gran triunfo que obtuvimos. Dimos un paso adelante y tenemos que seguir en ese crecimiento que llevamos fecha tras fecha”, indicó.
En rueda de prensa, desveló que en el intermedio hablaron de “ajustar algunos aspectos” y ser “valientes” para no encerrarse atrás.
“La mejor manera de defender lo que hemos conseguido en el marcador es ir hacia adelante, buscar el arco rival. Eso fue lo que hicimos en el inicio del segundo tiempo, jugando con mucha personalidad. Y así encontramos el tercer gol que no dio mucha tranquilidad”, afirmó.