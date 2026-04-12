Bielsa se frota las manos para la selección uruguaya: Federico Viñas volvió a convertir, esta vez, dos goles para la victoria de Oviedo de visita a Celta por LaLiga de España; mirá los videos

El delantero uruguayo Federico Viñas sigue mostrando un excelente nivel goleador en LaLiga de España y este domingo anotó un doblete para la victoria de Oviedo jugando como visitante ante Celta de Vigo para obtener tres puntos de oro para ayudar a su equipo a tratar de no descender.
El conjunto azul le ganó de visita a un rival que es complicado jugando en su estadio, y lo hizo de forma contundente con un 3-0 que le devuelve esperanzas.
Ya la semana pasada, Viñas había convertido el tanto de la victoria como locales ante Sevilla en el 1-0 y hacía soñar al equipo que dirige el uruguayo Guillermo Almada.
Este nuevo desempeño del delantero, además, le causa mucha alegría a Marcelo Bielsa para la selección uruguaya, ya que es una de sus apuestas para el Mundial 2026 y por ahora, es suplente de Darwin Núñez.
Un doblete de Viñas
Federico Viñas tuvo su tarde soñada este domingo tras anotarle dos goles con Oviedo a Celta de Vigo.
En el primero de ellos, fue a saludar a la tribuna a dos personas que lo fueron a ver.
El tanto llegó a los 44 minutos y el uruguayo anotó anticipándose a la marca para el transitorio 2-0.
Al inicio del complemento, Oviedo seguía siendo más.
Y a los 56' llegó el segundo de Federico Viñas, cabeceando en el área chica ganándole a todos sus rivales.
El uruguayo lleva nueve goles en LaLiga de España, ocho de ellos anotados como visitante, y solo Kylian Mbappé de Real Madrid, tiene más que él de visita: 14.
Para parte de la prensa española, Federico Viñas es el mejor '9' de esta temporada junto con Muriqi y Budimir.