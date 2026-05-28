¿Diego Aguirre siente "fuerza" para seguir en Peñarol tras quedar afuera de la Copa Libertadores y de la Copa Sudamericana? Mirá lo que dijo el entrenador

El entrenador de Peñarol , Diego Aguirre se mostró golpeado y confesó estar "triste" tras la derrota de su equipo ante Independiente Santa Fe en la última fecha del grupo E de la Copa Libertadores. El aurinegro ya no tenía chances de pasar a los octavos de final, pero con su caída de este miércoles también quedó afuera de la Copa Sudamericana por lo que no jugará competencias internacionales en el segundo semestre del año.

Por esa razón, la primera pregunta que le hicieron en la conferencia de prensa fue si sentía con "fuerzas" para seguir en el cargo.

Aguirre contestó: "El partido fue muy difícil, nosotros creo que no entramos con la activación con la que acostumbrados en esta clase de partidos, creo que el estar eliminados de la copa nos llevó a no estar de la forma que tenemos que estar para jugar esta clase de partidos, intentamos motivarnos con la clasificación para la Copa Sudamericana , pero las cosas no salieron. Recibimos ese gol que nos condicionó. Después, con muchas ganas en el segundo tiempo intentamos dar vuelta el resultado y no pudimos".

Cuando le hicieron ver que había contestado algo por lo que no se le había preguntado dijo: "Esa es la respuesta" . Y cuando se le insistió agregó: "No, pero esa es la respuesta".

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Cuando se le puso foco en su expresión de "motivación" y se le preguntó con qué se va a motivar para el segundo semestre del año, respondió: "No puedo procesar tan rápido, hace 10 minutos que terminó el partido, no puedo procesar el tema motivacional, vamos a dejar que pasen las horas y asimilar este momento difícil que estamos viviendo".

"Los que tenemos muchos años en esto y los que estamos en el fútbol sabemos que hay momentos muy buenos y momentos difíciles como este y los enfrentás con la cabeza en alto y sabiendo que es parte de las cosas que pueden pasar", admitió.

Después, otro periodista le preguntó directamente si iba a seguir en el cargo. "Ya la contesté esa pregunta", dijo, aunque en realidad no lo había hecho.

Al ser consultado por las lesiones que ha sufrido el plantel desde el comienzo del año, Aguirre confesó que el desenlace de la Copa fue "lógico" por todas las limitaciones que tuvo su equipo en materia sanitaria.

"Es algo totalmente fuera de lo común, desde el primer partido de esta temporada hasta hoy en todos los partido tuvimos muchas bajas por lesiones, situaciones adversas que te afectan en lo futbolístico porque en ningún momento pudimos repetir equipo y encontrar funcionamiento, un cambio permanente de jugadores en todos los puestos, por eso digo que de alguna forma tiene lógica que este semestre haya sido malo".

Luego agregó: "Todo suena a excusa pero es una realidad, una cantidad de problemas en el correr de cuatro, cinco meses en este semestre que nos condicionaron muchísimo, hoy pudimos recuperar jugadores después de mucho tiempo, pero también falta la competencia, el ritmo y no tuvimos en ningún momento el potencial que nos imaginamos cuando formamos el plantel. Fue una seguidilla muy dura de pérdida de jugadores. Tiene cierta lógica que el semestre este haya sido muy malo", remarcó.

Finalmente le preguntaron cómo estaba el "Diego humano" y Aguirre contestó: "Bien. Estoy muy triste, son golpes duros, derrotas que las sufrís porque no hay nadie que quiera ganar más que yo, pero también hay que asimilar momentos como parte de eso asumir responsabilidad absoluta por este puesto y hay que mirar lo que viene, pero es un momento complicado porque quedamos fuera de uno de los objetivos que teníamos, que era competir a nivel internacional y para eso comenzamos el año pero también no quiero volver a hablar de los problemas que tengo porque suena más a excusa aunque son una realidad y tiene lógica todo lo que ha pasado futbolísticamente por todas las dificultades que tuvimos".

Con la frase "hay que mirar lo que viene", Aguirre dejó abierta la puerta para su continuidad. Su contrato termina el 31 de diciembre y ahí es un hecho que se alejará de Peñarol.

Según pudo saber Referí, el entrenador tiene ya pactada una reunión con la Comisión de Pases y Contrataciones para los próximos días porque primero quería saber qué actividad iba a tener el club para el segundo semestre del año y luego definir qué contrataciones va a hacer el equipo.