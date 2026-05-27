La buena noticia sobre Fernando Morena que dio un consejero de Peñarol

Fernando Morena , el ídolo de Peñarol , dio una buena noticia en las últimas horas, luego del quebranto de salud que lo tuvo internado en los últimos días en medio de la enfermedad que padece desde hace unos años.

Así lo comunicó el consejero de Peñarol Guillermo Varela este martes a la noche.

“Una buena: Fernando Morena está de alta”, señaló en su cuenta de X.

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Morena, de 74 años, estuvo internado varios días, tal como se informó el pasado 14 de mayo, cuando ya llevaba cuatro días en una clínica por decisión de su familia.

Morena, también extécnico de Peñarol, sufre una enfermedad neurológica degenerativa desde hace algunos años que no le permite trabajar en el club.

Sobre la enfermedad del goleador, Julio César Giménez, compañero de tantas tardes épicas de fútbol, explicó en una charla con Referí lo que vive el exgoleador y la tristeza que le genera: "Me da mucha pena su presente por su enfermedad de Alzheimer".

En junio de 2022 el consejo directivo de Peñarol votó por unanimidad continuar pagándole el sueldo de por vida, “a manera de una pensión de por vida”, según informó un dirigente del club a Referí.

La carrera de Fernando Morena en Peñarol

Con los aurinegros fue campeón uruguayo en siete oportunidades y tiene el récord goleador en el Campeonato Uruguayo, luego de haberse batido a sí mismo y de haber llegado a 36 tantos en el que se jugó en 1978.

También tiene el récord de haber anotado más goles en un partido en el fútbol uruguayo, cuando el 16 de julio de 1978 le convirtió siete tantos a Huracán Buceo.

Además, es el segundo goleador en la historia de la Copa Libertadores, junto con Pedro Virgilio Rocha, con 37 tantos. El primero es Alberto Spencer con 54.

También es el máximo goleador en la historia del Campeonato Uruguayo con 230 goles, y con la camiseta de Peñarol convirtió 440 tantos.