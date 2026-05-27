Maxi Gómez valoró que Nacional "rindió al máximo" para vencer a Coquimbo, y lamentó que "no se dio" su sueño de jugar el Mundial 2026 con la selección uruguaya

Maximiliano Gómez valoró el esfuerzo que realizó todo el equipo de Nacional para vencer 1-0 a Coquimbo Unido por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con un gol de tiro libre de su autoría que le permitió al Bolso clasificar a la Copa Sudamericana.

"El equipo se rindió al máximo, estuvimos muy bien a la hora de defender con un hombre de menos" , valoró Gómez en una rueda de prensa realizada tras el encuentro, del que salió visiblemente sentido por el desgaste que sufrió durante los 90 minutos.

El delantero marcó que siempre intenta "luchar para el equipo", y bromeó con su estado físico después del encuentro: "Ahora me voy a poner hielo hasta la cabeza, porque la verdad estoy hecho mierda jajaja , pero contento con la victoria".

"Obviamente que soy el nueve de Nacional y quiero hacer goles todos los partidos , no siempre se da de esa manera, pero siempre tengo que tratar de ayudar en otros aspectos" , continuó el atacante, que indicó que está "feliz" porque "se están dando los goles" y "por sumar tres puntos que eran muy importantes después de quedar eliminados en la Libertadores".

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Al hablar sobre su tanto de este martes, Gómez valoró en una entrevista con El Espectador Deportes que "fue muy lindo" y "entró donde tenía que entrar", y agradeció que "ayudó al equipo".

El sueño de jugar el Mundial 2026 con la selección uruguaya que "no se dio"

Gómez fue consultado sobre su posible citación a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026, días antes de que el entrenador argentino confirme la lista y meses después de que el DT tuviera una llamada con el delantero.

El oriundo de Paysandú explicó que se enfoca en "hacer las cosas bien en Nacional", porque con eso "tenía más posibilidades de estar en la selección".

Sin embargo, fue tajante respecto a sus posibilidades de llegar al Mundial 2026: "No se dio, y ahora soy un hincha más".

"Jugué dos mundiales y la verdad que fueron espectaculares, estoy feliz porque la selección tiene grandísimos jugadores que lo van a representar de buena manera", expresó el futbolista tricolor.

De todas formas, Gómez no le cerró la puerta a la selección después del Mundial, momento en el que Bielsa dejará de ser el entrenador de la celeste: "Siempre uno sueña con estar en la selección, pero yo creo que tengo que estar tranquilo que estoy haciendo las cosas bien acá en Nacional, después decide el entrenador si estoy o no, la lista la da él".