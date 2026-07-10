España se impuso en un disputado y parejo partido por 2-1 ante Bélgica, por los cuartos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y firmó su presencia en las semifinales, dentro de los cuatro mejores, en donde se enfrentará el próximo martes ante Francia.
España 2-1 Bélgica por el Mundial 2026: La Roja ganó sobre el cierre y jugará ante Francia las semifinales
España se impuso por 2-1 ante Bélgica, por los cuartos de final del Mundial 2026 en Los Ángeles, clasificó a semifinales donde se medirá ante Francia