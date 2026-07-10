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España 2-1 Bélgica por el Mundial 2026: La Roja ganó sobre el cierre y jugará ante Francia las semifinales

España se impuso por 2-1 ante Bélgica, por los cuartos de final del Mundial 2026 en Los Ángeles, clasificó a semifinales donde se medirá ante Francia

10 de julio 2026 - 18:03hs
España
AFP
España Bélgica
AFP
Lamine Yamal
AFP

España se impuso en un disputado y parejo partido por 2-1 ante Bélgica, por los cuartos de final del Mundial 2026 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y firmó su presencia en las semifinales, dentro de los cuatro mejores, en donde se enfrentará el próximo martes ante Francia.

El primer gol del encuentro lo marcó Fabián Ruiz y De Ketelaere igualó las cosas antes del primer tiempo. En los minutos finales, en el 88, el ingresado Mikel Merino, al igual que en octavos de final ante Portugal, le dio la victoria a España en el desenlace.

Seguí aquí los detalles del partido:

El empate de Bélgica

El gol de Fabián para el 1-0 de España

Comienza la cobertura de España vs Bélgica

Se inicia aquí la cobertura de Referí del partido por el Mundial 2026.

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