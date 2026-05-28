Clima hostil en el Campeón del Siglo: la barra de Peñarol tiró petacas a la cancha, insultó a los jugadores, hubo piñas en la Henderson e intento de tomar el vestuario

La barra de Peñarol volvió a protagonizar un triste espectáculo este miércoles siendo protagonista de varios hechos de violencia en el estadio Campeón del Siglo en el partido que su equipo perdió 1-0 con Independiente Santa Fe.

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Durante el segundo tiempo, la barra ubicada en la Tribuna Cataldi comenzó a tirar proyectiles contra el golero Andrés Mosquera.

En determinado momento comenzaron a tirar petacas de vidrio, un arma que pudo ser fatal sobre los jugadores.

Carlos Ortega Jaimes entrega una de las petacas al veedor de Conmebol

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La barra de Peñarol encendió bengalas

20260527 La Barra Ámsterdam tiró petacas, insultó a sus jugadores y prendieron bengalas Peñarol Independiente Santa Fe, Copa Libertadores 2026. Foto Gastón Britos Focouy (8) La Barra Ámsterdam tiró petacas, insultó a sus jugadores y prendieron bengalas Foto: Gastón Britos/Focouy

Además de todos los proyectiles que tiraron, la barra encendió bengalas en la Cataldi, exponiendo al club a más sanciones.

El club ya tiene un expediente en curso que puede costarle multas.

Insultos para los jugadores de Peñarol

20260527 Javier Cabrera petaca botella tirada por la barra hinchas hinchada Tribuna Cataldi Peñarol Independiente Santa Fe, Copa Libertadores 2026. Foto Gastón Britos Focouy (6) Javier Cabrera con una de las petacas Foto: Gastón Britos/Focouy

A falta de cinco minutos, cuando Peñarol buscaba desesperadamente el empate con desbordes y centros de Javier Cabrera, cabezazos (como los de Emanuel Gularte, Abel Hernández y Jesús Trindade) y peligrosos remates de afuera del área, como uno de Roberto Fernández que desvió el golero y dio en el palo, la barra comenzó a cantar contra sus propios futbolistas.

Es cierto que Peñarol jugó mal el primer tiempo y que hizo una pésima Copa Libertadores.

Pero los jugadores buscaron el empate por todas las vías y no ligaron con dos pelotas en los palos.

Eso no fue impedimento para que les cantaran: "Jugadores, la concha de sus madres, a ver si ponen huevo, no le ganan a nadie".

Y luego cantaron: "Oh, que se vayan todos, que no quede, ni uno solo".

A las trompadas en la Tribuna Henderson

Nuevamente se generaron incidentes en la Tribuna Henderson donde Peñarol tiene un foco violento que ocupa un palco y desde donde se baja algunas veces a agredir a butaquistas.

En abril, el presidente Ignacio Ruglio denunció que había palquistas bajando alcohol y generando disturbios.

Se adoptaron medidas en conjunto con el Ministerio del Interior, pero este miércoles se generaron nuevas agresiones.

Intento de tomar el vestuario de Peñarol

Apenas terminado el partido, un grupo de hinchas en la Tribuna Henderson corrió a zona de vestuarios e intentó meterse en el mismo.

Eso determinó una rápida reacción de la Policía que corrió hacia la zona.

Afuera se tuvo que reforzar la seguridad para rodear el bus en que se fueron los jugadores de Peñarol.

Los hinchas fueron solamente impedidos de ingresar al vestuario por lo que se fueron por donde vinieron y no fueron detenidos en una muestra de brutal impunidad.