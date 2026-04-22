Tribuna Henderson del Campeón del Siglo: bajan alcohol de palcos y generan disturbios, Peñarol adopta medidas

Peñarol está preocupado por un foco de violencia que brotó en el lugar menos esperado: la Tribuna Henderson del Estadio Campeón del Siglo.

El jueves pasado, en el partido contra Platense por la Copa Libertadores , se generó una escaramuza con corridas en dicha tribuna que es en donde están los palcos y donde los hinchas tienen butacas.

El tema fue tratado el martes en el consejo directivo de Peñarol, luego de que Marcelo Rodríguez presentara su informe sobre el mal momento deportivo del club, un informe que lógicamente contempló todas las lesiones que padece el plantel.

Según se charló en el consejo hay problemas que se están generando porque desde algunos palcos, están bajando a la tribuna hinchas con alcohol en vasos.

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Dentro de los estadios de fútbol en Uruguay está prohibida desde hace años la venta de alcohol. Sin embargo, en los palcos, que son espacios privados y pagados, los palquistas y sus invitados pueden beber alcohol, pero dentro mismo del palco.

El presidente Ignacio Ruglio se reunió en las últimas horas con autoridades del Ministerio del Interior para buscar adoptar medidas conjuntas para evitar estos desmanes.

"Tenemos que cuidar al hincha y al socio de la Tribuna Henderson, que es el principal cliente que tiene Peñarol", dijo a Referí un consejero.

En el consejo directivo del martes se intercambiaron ideas para combatir el problema, pero no se propusieron medidas concretas.

Eso sí, se valoró como posibilidad aplicar multas a aquellos palquistas que permitan que sus invitados saquen alcohol de sus palcos y lo hagan circular por cualquier parte del Campeón del Siglo.

También se mencionó la posibilidad de utilizar las cámaras que hay en el estadio para identificar a las personas que participaron de la reyerta.

La última fue contra Platense, pero un consejero dijo a Referí que ya han existido otros hechos de violencia en la Henderson, razón por la cual la dirigencia está muy preocupada.

Quien se refirió públicamente sobre el tema fue Edgardo Lasalvia, empresario muy vinculado con Peñarol, quien dijo que Nahuel Herrera estaba con su señora y pasó un momento feo porque "hay barras de chocolate haciéndose los hombres".

El representante desmintió que familiares de Franco "Cepillo" González hayan sido partícipes del hecho de violencia.

"Hubo una situación mía personal con un jugador y algún allegado pero no pasó a mayores, formas diferentes de ver las cosas, y ahí un hincha que se cree empresario quiso sacar partido de eso, se hizo el hombre porque había tomado unos alcoholes de más, y ya terminó ahí. Las cosas se arreglan como hombres, no hay que hacer circo", manifestó el pasado viernes Lasalvia a Esto Es Fútbol que se emite por Carve Deportiva. El empresario no quiso revelar cuál fue el jugador con el que tuvo el intercambio.

"Hubo corridas y escaramuzas por alguna copa de más, hay que empezar a vender yogur. Hay gente que se mide con lo más débiles o con el laburante o con la gente tranquila, que está en otra. Veinte le pegaron a uno, lo que yo vi fue eso, pero hay cámaras, que se encargue la Policía", agregó Lasalvia.