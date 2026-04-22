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El resultado de los exámenes que se realizaron Maximiliano Olivera, Luis Angulo y Lucas Ferreira este miércoles y su futuro cercano en Peñarol

Los tres futbolistas fueron sometidos a estudios profundos para saber si tenían o no lesiones

22 de abril de 2026 21:05 hs
Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol&nbsp;

Maximiliano Olivera, capitán de Peñarol, celebra su gol 

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol entrenó en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves este miércoles con la mira puesta en Wanderers en un partido en el que necesita imperiosamente los tres puntos el próximo domingo a la hora 19 en el Estadio Centenario por la fecha 13 del Torneo Apertura. En la noche, se conoció que Maximiliano Olivera, como se esperaba, tiene desgarro.

Los exámenes médicos y sus resultados

Según pudo saber Referí a través de una fuente del club, en la noche de este miércoles se conoció que el capitán Maximiliano Olivera se perderá al menos dos partidos, quizás los tres que restan del Torneo Apertura, y alguno de la Copa Libertadores, ya que presenta un pequeño desgarro que lo hizo salir del encuentro ante Juventud de Las Piedras del lunes pasado.

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Por su parte, Luis Angulo también se sometió a exámenes y los mismos confirmaron que no tiene desgarro, sino una distensión muscular.

Algo similar ocurrió con Lucas Ferreira, quien bajó mucho su nivel y el pasado lunes cometió errores importantes, como perder la pelota en el primer gol de Juventud.

Lo que resta saber es si Matías Arezo llega bien. El goleador aurinegro no jugó por precaución contra los pedrenses y Diego Aguirre dijo que iba a estar ante Wanderers, pero por ahora, sigue siendo una duda.

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