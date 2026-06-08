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Arroceros apoyan a transportistas en su protesta por la implementación de la Guía Electrónica de Carga

La gremial de productores arroceros denunció que la Guía Electrónica de Carga genera un incremento en los costos de los fletes que se traslada al productor

8 de junio de 2026 19:41 hs
Arroceros: cuestionamiento a nueva exigencia del MTOP.

Arroceros: cuestionamiento a nueva exigencia del MTOP.

Foto: Juan Samuelle (archivo)

La gremial que nuclea a los productores arroceros de Uruguay considera que la implementación de la Guía Electrónica de Carga es una exigencia administrativa que "genera un incremento en los costos de los fletes que luego se traslada al productor".

Arroceros acompañan a transportistas

En un comunicado, la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) informó que "acompaña" la preocupación manifestada por el sector transporte, dado ese propósito regulador del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

Este lunes 8 de junio, en más de 30 zonas del territorio nacional, hubo concentraciones de transportistas con sus unidades para expresarse principalmente en contra de la mencionada exigencia estatal, pero también en contra de los incrementos en el precio de los combustibles, concretamente del gasoil.

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La gremial de agricultores presidida por Guillermo O'Brien, en el documento mencionado (ver a continuación) expresó: "El arroz ya enfrenta una estructura de costos elevada y creciente, por lo que desde ACA venimos trabajando en la búsqueda de medidas que contribuyan a mejorar la competitividad del sector".

En ese sentido, se añadió, "consideramos que nuevas cargas administrativas y económicasn van en sentido contrario a ese objetivo".

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