Viticultores pedirán se reactive el proyecto para instalar una planta de elaboración de mosto concentrado

El Centro de Viticultores del Uruguay (CVU) activará gestiones para que se reactive el proyecto de instaurar un complejo industrial para elaborar mosto concentrado , en todas sus variedades, que permita mejorar las condiciones de venta de los viticultores y comercializar, por ejemplo, azúcar y jugo de uva .

El enólogo Francisco Zunino, asesor técnico del CVU, destacó a El Observador que esta semana habrá una reunión con el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), Diego Spinoglio, donde se considerará el anhelo.

Esta gestión tiene directa relación con un convenio firmado la semana pasada, entre el CVU que preside Aramir Silva y la Intendencia de San José, representada por su principal jerarca -Ana María Bentaberri-, por el cual Zunino comenzó a asesorar a la entidad que nuclea a los productores de uva en el país.

Gestiones del Centro de Viticultores del Uruguay con foco en el mal momento del 70% del aparato productivo

El mosto de uva concentrado se obtiene moliendo la fruta y deshidratando el jugo obtenido de ese proceso, para la elaboración de distintos suproductos, como el azúcar de uva para uso industrial o el jugo de uva, apuntando en este último caso especialmente al segmento de niños y jóvenes, con uso por ejemplo en planes de alimentación en centros educativos a nivel de primaria y de secundaria, detalló.

pexels-lava-3631384-20485967 Jugo de uvas. Pexels

Zunino señaló la existencia de un preproyecto, elaborado por el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), con aportes luego de un fondo del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), pero "hoy lo que está faltando es el plan de negocios".

En 2023, añadió, en el marco de la Ley de Rendición de Cuentas, "el artículo 253 estableció la obligatoriedad al INAVI de terminar el estudio iniciado por el CVU y que, una vez estuviera pronto, hiciera un llamado a inversores privados que pudieran tener interés en ejecutar el proyecto".

"Si bien INAVI en la época realizó algunas acciones el estudio no quedó terminado adecuadamente, faltaron compenentes a visualizar, por lo cual el CVU pide retomar ese proyecto, hacer el llamado a interesados, que puede ser con una consultora nacional o internacional", indicó.

Recordó que "en 2024 cuando INAVI hizo el llamado se presentó un equipo uruguayo que hace años trabaja en Alemania y tiene mucho expertise en esta materia, pero en aquel momento por mayoría en el directorio del INAVI se votó en contra y se declaró desierto el llamado, finalmente se terminó contratando a una economista que no tenía experiencia en el tema y el estudio que surgió no tuvo ningún efecto".

Sobre la planta industrial, que tendría como beneficio relevante generar puestos de trabajo, indicó que debería estar en el centro de producción de la vitivinicultura, en Canelones, próximo a Las Piedras.

Zunino, consultado sobre el impacto del emprendimiento, señaló que observando las ventas de vino en el mercado interno y las exportaciones actualmente "al menos el 20% de la uva producida está sobrando, unos 15 millones de kilos, aproximadamente".

"El proyecto de la planta habla de una necesidad mínima para que sea rentable de seis millones de kilos y en el artículo que mencioné se estableció que el INAVI, anualmente, fijaría un porcentaje de la uva producida que debería ir a esa planta, que disponer de la materia prima necesaria", complementó.

En Uruguay existen cerca de 700 productores de uva (el 60% vinculados al CVU) y, añadió, "al retirar del mercado un volumen importante de uva todos se beneficiarían, de modo directo o indirecto, por la tonificación del mercado".

El contexto

Con base en datos del INAVI informados a El Observador, en la última vendimia la cosecha de uvas alcanzó a 93.169.918 kilos (fueron 83.734.911 kilos en 2025), en un área de aproximadamente 5.750 hectáreas, con la participación de unas 750 empresas, con 600 viticultores y 150 bodegas (solo tres de esas 150 industrias no tienen viñedos).

pexels-nicobecker-5653938 Molienda de uvas. Pexels

"Algo muy interesante a tener en cuenta es que tanto el mercado del mosto como el del azúcar de uva y el del jugo tienen un crecimiento, sobre todo a nivel internacional, incluso autoridades del actual gobierno estuvieron en México donde, por un contacto que tuvimos a raíz de un proyecto de enoturismo en el que participaron las intendencias de Colonia, San José, Florida y Canelones, hay gente interesada en invertir para exportar a distintos países y eso no es un dato menor", informó.

Lo que pasa en Argentina, Brasil y Chile

De llevarse a cabo ese complejo industrial, comentó, "se puede estudiar, Argentina y Chile lo hacen y son un ejemplo, sustituir el uso de distintos tipos de azúcares ajenos a la viticultura en la elaboración del vino por azúcar de uva", cuando sea necesario corregir el grado alcohólico en las elaboraciones vinícolas.

Por último mencionó, señalando otra realidad regional, que en Brasil cuando industrias de la bebida utilizan azúcar de uva como ingrediente en reemplazo de otros componentes, el gobierno tiene activado un apoyo, de la mano de quitas en aportes tributarios.