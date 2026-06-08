Polémica por el precio del pollo, CUPRA respondió al expresidente del INAC: "Lo que dice Ferber es falso"

La Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA) cuestionó un editorial de Conrado Ferber , donde el expresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) afirmó que en Uruguay el pollo no es la proteína barata y accesible que caracteriza a buena parte del mundo y que la suprema se paga casi lo mismo que un corte de carne vacuna.

En un texto publicado en atomorural.com , difundido por El Observador, Ferber señaló la existencia de "un entramado político y empresarial que ha blindado al sector avícola desde el fracaso de la corriente exportadora a Venezuela" y que "un lobby poderoso" incide en "un mercado cautivo, caro y de calidad discutida" y en la "conformación de un precio alto por el cual el contrabando desde Brasil se ha vuelto imparable".

"El consumidor no paga caro el pollo. La carne aviar es la proteína más barata del mercado . La suprema es el corte premium de la carne aviar, y el precio está entre 10 y 17 dólares, mientras que un corte premium de carne vacuna cuesta el triple de ese valor o incluso más. Por lo tanto lo que dice Ferber es falso . No es ninguna rareza, todo lo contrario. La conversión del animal es muy buena y se ha mejorado en forma permanente, con inversiones en toda la infraestructura de la cadena productiva que Ferber como ex presidente del INAC tuvo la oportunidad de conocer", señaló CUPRA.

Con relación al "lobby poderoso", CUPRA expuso: "En el período de Ferber al frente del INAC, y a pesar de que Ferber estuvo en contra, la avicultura logró un lugar en la Junta directiva de INAC en una decisión unánime del Parlamento nacional. Eso más que lobby poderoso lo que muestra es al sistema político reconociendo el trabajo que se viene haciendo en el sector y el impacto social de la cadena productiva".

"Pensamos exactamente lo opuesto a lo dicho por Ferber. La avicultura debe seguir siendo apoyada por los gobiernos, en especial con la apertura de mercados, la promoción de la capacidad exportadora, y la mejora de los estándares de calidad, tal como se viene haciendo en un trabajo coordinado con los equipos técnicos del INAC, del MGAP y de Cancillería", añadió la cámara avícola.

CUPRA señaló también que "Ferber parece plantear una amenaza respecto a la posibilidad de que desembarquen inversores con plantas automatizadas y estándares internacionales" y afirmó: "Ojalá eso sucediera". Y agregó que "los uruguayos consumimos la mitad de carne aviar que nuestros vecinos y las exportaciones son apenas incipientes. El espacio para crecer está, y de la mano de ese crecimiento vendrá más empleo y desarrollo local en zonas que lo necesitan".

Además de expresiones opuestas a lo que el expresidente del INAC opinó, CUPRA puntualizó una coincidencia: "El único punto en el que coincidimos con Ferber es en la preocupación por el contrabando, en especial por las condiciones sanitarias de ese producto. Es el INAC que él presidió quien debe velar por preservar las condiciones sanitarias de los productos cárnicos y nos consta la preocupación de las actuales autoridades en este tema, aunque el problema persiste".

La respuesta de la cámara del sector avícola