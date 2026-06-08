Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
nubes
Martes:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Agro / AVICULTURA

Polémica por el precio del pollo, CUPRA respondió al expresidente del INAC: "Lo que dice Ferber es falso"

La Cámara de Procesadores Avícolas cuestionó a Conrado Ferber, expresidente del INAC, quien afirmó que en Uruguay el pollo no es una proteína barata y accesible

8 de junio de 2026 12:12 hs
Pollo: la cámara que nuclea a las industrias avícolas cuestionó afirmaciones del expresidente del INAC, Conrado Ferber.

Pollo: la cámara que nuclea a las industrias avícolas cuestionó afirmaciones del expresidente del INAC, Conrado Ferber.

Foto: Pexels (archivo)

En un texto publicado en atomorural.com, difundido por El Observador, Ferber señaló la existencia de "un entramado político y empresarial que ha blindado al sector avícola desde el fracaso de la corriente exportadora a Venezuela" y que "un lobby poderoso" incide en "un mercado cautivo, caro y de calidad discutida" y en la "conformación de un precio alto por el cual el contrabando desde Brasil se ha vuelto imparable".

"Absoluto rechazo" de CUPRA

Este lunes 8 de junio, desde CUPRA se expresó el "absoluto rechazo" a las consideraciones de Ferber (ver el documento completo más adelante).

Más noticias

Conrado Ferber, expresidente del INAC, cuestionó el valor de la suprema y habló de un "lobby poderoso"

Mucho arroz en las chacras, bajos márgenes y dudas para la próxima siembra en Uruguay

"El consumidor no paga caro el pollo. La carne aviar es la proteína más barata del mercado. La suprema es el corte premium de la carne aviar, y el precio está entre 10 y 17 dólares, mientras que un corte premium de carne vacuna cuesta el triple de ese valor o incluso más. Por lo tanto lo que dice Ferber es falso. No es ninguna rareza, todo lo contrario. La conversión del animal es muy buena y se ha mejorado en forma permanente, con inversiones en toda la infraestructura de la cadena productiva que Ferber como ex presidente del INAC tuvo la oportunidad de conocer", señaló CUPRA.

Con relación al "lobby poderoso", CUPRA expuso: "En el período de Ferber al frente del INAC, y a pesar de que Ferber estuvo en contra, la avicultura logró un lugar en la Junta directiva de INAC en una decisión unánime del Parlamento nacional. Eso más que lobby poderoso lo que muestra es al sistema político reconociendo el trabajo que se viene haciendo en el sector y el impacto social de la cadena productiva".

"Pensamos exactamente lo opuesto a lo dicho por Ferber. La avicultura debe seguir siendo apoyada por los gobiernos, en especial con la apertura de mercados, la promoción de la capacidad exportadora, y la mejora de los estándares de calidad, tal como se viene haciendo en un trabajo coordinado con los equipos técnicos del INAC, del MGAP y de Cancillería", añadió la cámara avícola.

CUPRA señaló también que "Ferber parece plantear una amenaza respecto a la posibilidad de que desembarquen inversores con plantas automatizadas y estándares internacionales" y afirmó: "Ojalá eso sucediera". Y agregó que "los uruguayos consumimos la mitad de carne aviar que nuestros vecinos y las exportaciones son apenas incipientes. El espacio para crecer está, y de la mano de ese crecimiento vendrá más empleo y desarrollo local en zonas que lo necesitan".

Además de expresiones opuestas a lo que el expresidente del INAC opinó, CUPRA puntualizó una coincidencia: "El único punto en el que coincidimos con Ferber es en la preocupación por el contrabando, en especial por las condiciones sanitarias de ese producto. Es el INAC que él presidió quien debe velar por preservar las condiciones sanitarias de los productos cárnicos y nos consta la preocupación de las actuales autoridades en este tema, aunque el problema persiste".

La respuesta de la cámara del sector avícola

respuesta a Ferber 8 jun 26 (1)

Las más leídas

"Tengo contrato, hice 40 goles y me venís a echar a mí": los entretelones de la charla entre Jorge Bava y el Diente López y el enorme esfuerzo que deberá asumir ahora la directiva de Nacional

Cerro 0-1 Peñarol: Diego Aguirre se jugaba mucho y el equipo ganó luego de un buen segundo tiempo por el Torneo Intermedio

Una a una, las calles y veredas que reparará la IM en cada barrio con los préstamos millonarios

Tragedia en Brasil: un turista uruguayo de 41 años murió ahogado en la playa de Arraial do Cabo

Temas

Pollo cupra INAC Conrado Ferber avícolas

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos